Qual o segredo para se chegar ao orgasmo feminino?

Para se chegar ao orgasmo, é bom conhecer o próprio corpo primeiro Crédito: Shutterstock

Vamos iniciar o ano falando de coisas boas? Então o nosso assunto de hoje só poderia ser orgasmos e o segredo de se chegar até ele.

Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) revela que metade das mulheres brasileiras não chegam ao orgasmo nas relações sexuais. Sim, falamos de 50% da população de entrevistadas. E um fato que me chama atenção nessa pesquisa é que a maioria dessas mulheres não se tocam.

Nós sabemos que a masturbação feminina até hoje é rodeada de tabus e recheada de preconceitos. Este é um assunto muito falado até mesmo em consultórios médicos, com dicas e benefícios em “tocar o próprio corpo”, mas não é bem assim que funciona na prática. O próprio nome é muito temido e ainda fere muitos ouvidos: “masturbação”.

Mas porque temos tantos bloqueios em tocar o próprio corpo? E o que a masturbação tem a ver com a dificuldade orgástica?

Amiga, se você quer ter um orgasmo, primeiro precisa se dar um. Esse é o segredo!

Autoconhecimento, tocar o próprio corpo e saber como ele funciona é fundamental, mas sabemos das dificuldades e de onde elas vêm. Viemos de uma criação muito rígida em se tratando da sexualidade feminina. Até mesmo para proteção da então estereotipada virtude da mulher, foi instalado o conceito “não se toque” e, automaticamente, o modelo “case e sirva” entrou em ação.

Mas ai eu volto a te questionar: como podemos servir algo que não conhecemos? Se eu não conheço o meu próprio corpo e não sei como ele funciona, como o outro (a) que acabou de chegar vai saber? No mínimo, curioso isso! Mas infelizmente é a realidade, que acaba deixando casais frustrados sexualmente por não sentirem prazer e gerarem prazer.

A metodologia antiga de que tocar o próprio corpo é proibido deixa resquícios incorrigíveis em muitos casos. E, por questões de costumes e bons modos, nos fez reprimir desejos, gostos e servir algo desconhecido. Logo não serviremos mais. Sim, falta de orgasmo gera falta de libido, e pelo simples fato de não poder visualizar e tocar as partes íntimas do próprio corpo.

Para ajudá-la nessa tarefa de autoconhecimento, separei 5 dicas:

1- Faça no seu momento

Não existe uma regra básica ou uma receita. Crie um momento só seu, um momento de relaxamento, no banho por exemplo, com música e meia luz.

2 – Toque o corpo todo

Não precisa chegar tocando diretamente as partes íntimas, explore outras áreas do corpo. A pele é o maior órgão sexual. Com ajuda de um óleo, vá tocando e conhecendo todo o seu corpo.

3- Alimente seus pensamentos

Com ajuda de uma música sensual, recorde um momento que foi especial e sexy para você. Vale até a cena de um filme também. Estimule seus pensamentos eróticos.

4 – Espelho

Trabalhar o reforço positivo no espelho é muito bom para a autoestima e sedução, assim como para o toque. Se olhe quando se tocar, veja quão sensual e erótica você é.

5 – Acessórios

E se quiser dar um plus ao seu momento exploratório use um acessório com texturas diferentes ou vibrações e passe pelo corpo todo.