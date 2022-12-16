Vibrador pode viciar? 5 dicas para usá-lo de forma consciente

Vibrador pode viciar? Especialistas dizem que sim Crédito: Shutterstock

Nos últimos anos, o vibrador foi o sex toy mais vendido no mercado erótico, principalmente para o público feminino. Que o vibrador é benéfico para a sexualidade nós já sabemos, mas a inquietude que veio permeando junto é se ele pode desencadear um vício e ser prejudicial a saúde.

Costumo falar com meus pacientes uma frase que ouvi desde pequena: "tudo que é demais, sobra". Se comermos exageradamente um alimento, no mínimo, vai gerar um mal estar. Fazer isso de forma constante, poderá trazer grandes malefícios a saúde. O vício vem nessa mesma linha.

Quando falamos sobre o vício neste assunto, queremos dizer que o processo prazeroso deixou de ser saudável e está causando um prejuízo, seja emocional, financeiro ou físico. Logo, essa patologia precisa ser diagnosticada e ter tratamento adequado. Então, devemos ter cuidado com o uso exagerado do vibrador.

O estímulo sensorial do vibrador manda para o cérebro o sistema de recompensa de dopamina muito rápido, fazendo-o querer mais e mais para se ter prazer, assim como a masturbação sem o uso de aparelhos, podendo causar dependência. O uso abusivo do vibrador pode causar o vício assim como a pornografia por exemplo.

Vou abrir uma segunda lacuna ainda nessa situação: além da prática constante, o uso incorreto do vibrador pode gerar o vicio. Se ele é utilizado como único estimulo para a resposta rápida de prazer, será modulado como a única fonte de satisfação sexual, limitando o seu prazer a esse processo.

Temos uma ferramenta maravilhosa à disposição do nosso prazer, mas precisamos usar com consciência. Então vamos as dicas de como aproveitá-lo de forma saudável.

Usar o vibrador em varias partes do corpo, temos todo um corpo orgástico e precisamos explorar cada área. Usar o vibrador junto com a sua parceria e variar os estímulos entre toques e vibrações.

Não usar o vibrador em todas as relações sexuais, seja sozinho ou a dois.

Use o vibrador para potencializar, depois de uma massagem sensual por exemplo.

Higiene o sex toy sempre antes e após o uso e guarde em local limpo.

