Preguiça sexual: 5 dicas para afastá-la de você

Existem diversos fatores que causam a preguiça sexual Crédito: Shutterstock

A preguiça para iniciar o ato sexual tem se tornado uma queixa frequente no meu consultório. Muitas vezes, ela vem seguida de um desânimo total para qualquer estímulo na esfera sexual, como uma simples troca de carinho ou beijinho. Embora a preguiça seja a justificativa mais comum, existem outras razoes para senti-la, como o stress, cansaço, baixa autoestima, mudanças hormonais, problemas emocionais, crenças limitantes, problemas interpessoais entre outros.

A zona de convergência que esse fator mais atinge é o desejo, minando a possibilidade de ele entrar. Muitos casais até confundem a falta de desejo com falta de interesse pelo parceiro. Assim, vale deixar claro que a falta de desejo sexual nem sempre é sinônimo de que a relação está ruim.

A preguiça sexual pode ser algo simples como rotina ou cansaço, mas também pode ser indicação de disfunção sexual. O transtorno mais comum nesses casos é o "desejo hipoativo", onde existe falta de interesse ou dificuldade em ter estímulos sexuais em um período maior que seis meses.

A falta de interesse abrange fantasias e parte lúdicas, sensações no corpo, respostas aos sinais eróticos atuantes ou durante o ato, inibindo a receptividade do parceiro. Para vencer a preguiça sexual é importante você procurar um especialista e fazer um check-up fisiológico e emocional, mas separei umas dicas para você já começar e colocar o desânimo para correr: