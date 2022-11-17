Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sexo

Preguiça sexual: 5 dicas para afastá-la de você

Vale deixar claro que a falta de desejo sexual nem sempre é sinônimo de que a relação está ruim. Procure um especialista para um check-up e siga as dicas a seguir

Públicado em 

16 nov 2022 às 21:30
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Preguiça, sexo, briga, casal, sono, dormir
Existem diversos fatores que causam a preguiça sexual Crédito: Shutterstock
A preguiça para iniciar o ato sexual tem se tornado uma queixa frequente no meu consultório. Muitas vezes, ela vem seguida de um desânimo total para qualquer estímulo na esfera sexual, como uma simples troca de carinho ou beijinho. Embora a preguiça seja a justificativa mais comum, existem outras razoes para senti-la, como o stress, cansaço, baixa autoestima, mudanças hormonais, problemas emocionais, crenças limitantes, problemas interpessoais entre outros.
A zona de convergência que esse fator mais atinge é o desejo, minando a possibilidade de ele entrar. Muitos casais até confundem a falta de desejo com falta de interesse pelo parceiro. Assim, vale deixar claro que a falta de desejo sexual nem sempre é sinônimo de que a relação está ruim.
A preguiça sexual pode ser algo simples como rotina ou cansaço, mas também pode ser indicação de disfunção sexual. O transtorno mais comum nesses casos é o "desejo hipoativo", onde existe falta de interesse ou dificuldade em ter estímulos sexuais em um período maior que seis meses.
A falta de interesse abrange fantasias e parte lúdicas, sensações no corpo, respostas aos sinais eróticos atuantes ou durante o ato, inibindo a receptividade do parceiro. Para vencer a preguiça sexual é importante você procurar um especialista e fazer um check-up fisiológico e emocional, mas separei umas dicas para você já começar e colocar o desânimo para correr:
  1. Estimular a Mente: procure leituras como matérias, contos eróticos, literatura hot, filmes mais sensuais, vídeos.
  2. Priorize o seu momento sexual: na sua escala de afazeres, coloque o autoerotismo como lazer e relaxamento. Isso pode ser feito tanto em um banho com música e cheiros como em uma conversa com um vinho.
  3. O poder do toque: se toque, nem que seja em um momento hidratando o seu corpo ou no banho, com texturas e vibrações diferentes (sim! Use um vibrador)
  4. Exercícios íntimos: além de fortalecer a musculatura íntima e ser bom para a sua saúde, o exercício íntimo, como o pompoarismo, estimula todo o corpo de forma sexual.
  5. Saia da Rotina: faça atividades diferentes, em lugares diferentes e leve seu parceiro junto, um motel com suítes temáticas é um bom cenário para instigar a fantasia.

Veja Também

Tamanho do pênis interfere no prazer?

Super desejo sexual: é normal a mulher gostar muito de sexo?

Orgasmo seco: é possível o homem gozar e não ejacular?

Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

Tópicos Relacionados

Sexo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados