Preguiça sexual: 5 dicas para afastá-la de você

A preguiça para iniciar o ato sexual tem se tornado uma queixa frequente no meu consultório. Muitas vezes, ela vem seguida de um desânimo total para qualquer estímulo na esfera sexual, como uma simples troca de carinho ou beijinho. Embora a preguiça seja a justificativa mais comum, existem outras razoes para senti-la, como o stress, cansaço, baixa autoestima, mudanças hormonais, problemas emocionais, crenças limitantes, problemas interpessoais entre outros.
A zona de convergência que esse fator mais atinge é o desejo, minando a possibilidade de ele entrar. Muitos casais até confundem a falta de desejo com falta de interesse pelo parceiro. Assim, vale deixar claro que a falta de desejo sexual nem sempre é sinônimo de que a relação está ruim.
A preguiça sexual pode ser algo simples como rotina ou cansaço, mas também pode ser indicação de disfunção sexual. O transtorno mais comum nesses casos é o "desejo hipoativo", onde existe falta de interesse ou dificuldade em ter estímulos sexuais em um período maior que seis meses.
A falta de interesse abrange fantasias e parte lúdicas, sensações no corpo, respostas aos sinais eróticos atuantes ou durante o ato, inibindo a receptividade do parceiro. Para vencer a preguiça sexual é importante você procurar um especialista e fazer um check-up fisiológico e emocional, mas separei umas dicas para você já começar e colocar o desânimo para correr:
- Estimular a Mente: procure leituras como matérias, contos eróticos, literatura hot, filmes mais sensuais, vídeos.
- Priorize o seu momento sexual: na sua escala de afazeres, coloque o autoerotismo como lazer e relaxamento. Isso pode ser feito tanto em um banho com música e cheiros como em uma conversa com um vinho.
- O poder do toque: se toque, nem que seja em um momento hidratando o seu corpo ou no banho, com texturas e vibrações diferentes (sim! Use um vibrador)
- Exercícios íntimos: além de fortalecer a musculatura íntima e ser bom para a sua saúde, o exercício íntimo, como o pompoarismo, estimula todo o corpo de forma sexual.
- Saia da Rotina: faça atividades diferentes, em lugares diferentes e leve seu parceiro junto, um motel com suítes temáticas é um bom cenário para instigar a fantasia.