Orgasmo seco: é possível o homem gozar e não ejacular?

Orgasmo masculino, masturbação Crédito: Shutterstock

O estereótipo de sexo perfeito ditado nos "achômetros" da vida limita a experiência das pessoas na hora H. Dizem que o homem só tem prazer se sair um líquido (o esperma ou sêmen) e esse mesmo é visto como troféu por muitas parcerias envolvidas no processo. Logo, o contrário disso é disfuncional, ou seja, se o homem não ejacular na transa é porque não foi boa. É fake news que fala? Sim!

Por vias de regra, a experiência masculina de prazer ficou limitada a ter um orgasmo, ejacular e - para muitos -, inevitavelmente, perder a ereção. Mas vou desmistificar essa situação agora.

Primeiro te comunico que orgasmo e ejaculação não são a mesma coisa. Em segundo, digo que são fases separadas no ciclo de resposta sexual. Então, se o homem sentir o prazer orgástico, a sensação máxima de prazer e não ejacular (não sair o líquido) também não ficará fadigado e conseguirá ter mais orgasmos e uma ereção mais duradoura.

A urina e o liquido ejaculatório saem no mesmo canal e ali existe um músculo que ajuda a reter os líquidos quando a onda orgástica vem, fazendo um movimento de contração... Se não houver a liberação do liquido esse movimento se caracteriza orgasmo seco.

COMO TER ORGASMO SECO?

Agora que você já sabe que existe uma forma que vai expandir o seu prazer, o próximo passo é treinar. E esse treinamento envolve o psicológico de desconstrução de hábitos antigos e físicos como esse.

Lembra do exercício da toalhinha molhada? Pois bem, não precisa ser molhada, mas o fato de você conseguir erguer a toalha e movimentá-la ajuda a identificar os movimentos de contração e fortalecimento muscular pubiano. É possível prender em duas semanas de treinamento e aperfeiçoar a técnica em alguns meses.

Existem outros exercícios também que ajudam como o pompoarismo masculino e a terapia tântrica . No meu consultório, também utilizo desses exercícios como uma das ferramentas de disfunções sexuais como a perda de ereção e a ejaculação precoce.