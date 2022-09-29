Massagem tântrica: o que é e quais os benefícios da prática

Massagem tântrica também é autoconhecimento Crédito: Shutterstock

Massagem tântrica é uma prática de conexão com o próprio corpo

Não se limita ao aspecto sexual, sendo uma ferramenta de autoconhecimento

Realizada por terapeutas especializados, enfoca toques sutis e meditação guiada

Benefícios incluem consciência corporal, modulação do prazer e melhoria da intimidade

Quando ouvimos as palavras “massagem tântrica”, logo vem à mente os vídeos de massagens eróticas, sensuais com pessoas nuas se tocando, formando uma dualidade de julgamentos quanto a prática. Então resolvi trazer para nossa pagina o que realmente é a massagem tântrica e o que vem a ser essa massagem tão comentada até pelos famosos?

A atriz Taís Araújo já falou sobre o tema em entrevista ao podcast “Quem pode, Pod” comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, compartilhando a sua experiência e incentivando as mulheres a passarem pelo processo da massagem tântrica como forma de autoconhecimento principalmente na sexualidade.

Como terapeuta sexual formada também em tântrica reafirmo a fala da atriz e digo que essa ferramenta esta longe de ser sexo. A massagem tântrica é uma ferramenta de conexão com o próprio corpo, trazendo consciência de expansão do prazer com toques sutis que vão despertar todos os sentidos de forma energética, movimentando os sete Chakras.

Para que serve?

Como processo de autoconhecimento, ele trabalha o gerenciamento de emoções que estão ligadas ao corpo, como traumas, bloqueios, crenças limitantes, auto estima e também é utilizada como ferramenta de tratamento de disfunções sexuais como anorgasmia, disfunção erétil, ejaculação precoce, vaginismo... E entre casais é ótimo para a conexão ou reconexão sexual.

Como é feita?

Realizada por um profissional formado em terapia tântrica, de preferência com especialização em sexualidade, a massagem pode ter uma variação de técnicas utilizadas dependendo do objetivo proposto. A base consiste em toques suaves e sutis pelas pontas dos dedos, podendo usar também acessórios. Usa-se óleo especifico para a pratica energética e região intima. É importante salientar que o único contato do terapeuta é a mão, ou seja, não tem beijo ou esfregão corporal.

Antes de iniciar a massagem é feito uma anamnese alinhando as expectativas e objetivos, logo se inicia o relaxamento energético, seguido de meditação guiada.

Quanto tempo dura e quais os benefícios?

Em média, tem duração de uma hora e meia a duas horas uma sessão individual e em casal pode durar até três horas.