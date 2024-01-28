Tadalafila: o prazer e os riscos de tomar a medicação da moda

Remédio para tratamento da disfunção erétil virou moda na internet Crédito: Shutterstock

MC Bin Laden revelou no BBB 24 que usa o medicamento durante seus exercícios físicos), a Tadalafila conquistou muita popularidade nos últimos anos. Será que o remédio do Moda nas redes sociais e assunto entre famosos (revelou noque usa o medicamento durante seus exercícios físicos), aconquistou muita popularidade nos últimos anos. Será que o remédio do sexo promove um super desenvolvimento sexual?

No mercado há mais de duas décadas, a medicação para o tratamento da disfunção erétil , sendo o primeiro com efeito oral de longa duração, conta com uma grande vantagem em relação aos outros medicamentos da mesma classe, como o Viagra (Sildenafil) e o Levitra (Vardenafil).

PARA QUE SERVE A TADALAFILA

É importante entendermos para quem o fármaco é realmente indicado e possíveis benefícios e prejuízos associados ao seu uso indiscriminado. O médico Murilo Viana, especialista em Urologia, Andrologia e Nutrologia, explica que a Tadalafila é um medicamento potente que, sob prescrição médica, é usado no tratamento da disfunção erétil e no alívio dos sintomas da hiperplasia prostática benigna (HPB).

"Seus efeitos são bem conhecidos, proporcionando um tempo de ação considerável, de até 36 horas, o que possibilita maior flexibilidade nas relações sexuais, sem a necessidade de se programar para o ato", defende Viana.

Vou abrir uma observação após relatos de clientes da terapia sexual. O remédio, por si só (sem o paciente estar em fase de desejo), não faz efeito. Isso quer dizer que, se o problema da disfunção erétil for de ordem psicológica, o remédio sozinho não trará benefícios.

Murilo reforça que é fundamental o aviso de que o uso da Tadalafila sem uma real necessidade, especialmente por parte de jovens saudáveis em busca de melhor desempenho, seja na academia ou no ato sexual, pode gerar sérios prejuízos à saúde em um longo prazo. "Um dos riscos do uso indiscriminado é estabelecer uma 'dependência psicológica', uma questão real, onde a ereção só é obtida com o auxílio do remédio", explica.

EFEITOS COLATERAIS DA TADALAFILA

Como qualquer medicamento, a Tadalafila possui efeitos colaterais, desde os mais comuns, como dores de cabeça e azia, até os mais raros, como alterações na visão e audição.

Seu uso sem o devido cuidado, especialmente sem a indicação médica, pode resultar em sérios riscos à saúde e até mesmo à vida, principalmente se a pessoa faz uso de outros medicamentos que possuam nitrato em sua composição ou o indivíduo possua histórico de problemas cardíacos.

A pressão social em busca do corpo perfeito ou as noções erradas que temos da sexualidade, extraída pela falta de conhecimento e até mesmo por filmes adultos - onde tudo é uma encenação -, muitas vezes faz as pessoas ignorarem os riscos associados ao uso de medicamentos sem prescrição médica.

É fundamental que profissionais de saúde desempenhem um papel ativo na educação e conscientização sobre esses riscos, sempre incentivando pacientes a buscar escolhas seguras e acompanhamento profissional.