Veja dicas para apimentar a relação e curtir no fim de ano

Que o Natal e o ano novo são a época de confraternizações com os amigos e festas familiares nós já sabemos. Mas e o casal, o prazer nessa época do ano… como fica? Sim, existe festinha a dois no Natal, assim como em qualquer outra época do ano.

Que tal ter momentos calientes no fim de ano? Crédito: Shutterstock

O bom de você ter uma data comemorativa é aproveitar para renovar a conexão e o desejo com presentes apimentados, surpresas temáticas e encontros calientes. Confira as dicas que separei para você apimentar o seu Natal:

Cartinha sensual

Que tal fazer uma cartinha especial para o seu “love noel”? Não fique esperando ele ou ela adivinhar os seus pensamentos e comprar aquele acessório sexy que você tanto quer. Faça uma cartinha cheia de segundas intenções e peça o que deseja e incentive-o(a) a fazer uma também.

Presente especial

As lojas de sexshops estão abarrotadas de opções para apimentar a brincadeira a dois, com cosméticos eróticos, velas de massagens, vibradores e muitos mais. Minha dica de presente é que você compre algo que seja bom para os dois, como por exemplo um anel peniano que vibra no ato da relação ou algo que você gostaria muito de ver a sua parceira usando.

Local apropriado

Muitas vezes nessa época do ano a casa está cheia, com parentes e crianças, e o clima não colabora para o enlace sexual, então vale uma fugidinha para umas horinhas no motel, uma noite em hotel ou mesmo em um lugar escurinho dentro do carro. A dica é proporcionar um momento de qualidade para o ato sexual com uma música, bebida que gostam e muita intimidade.

Dancinha sensual

É uma boa oportunidade para você tirar aquela fantasia da gaveta e fazer um strip-tease ou mesmo uma dancinha na cadeira. Aproveite o tema, faça um jogo de "role play" com personagens que os dois gostam e encenem uma parte do filme favorito.

Jogos eróticos