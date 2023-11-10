O sexo caiu na rotina? 5 dicas para sair dela

É hora de sair da rotina e dar uma agitada na cama. O sexo entre o casal não precisa ser sempre a mesma coisa Crédito: Shutterstock

Não é novidade para ninguém que uma hora o sexo cai na rotina e deixa muitos casais entediados e insatisfeitos, apesar de terem alguns que amam uma rotina e gostam de tudo planejado, inclusive o sexo. O desafio é manter a chama do desejo sexual acesa. A rotina, o estresse, filhos, cansaço e responsabilidades interferem no desejo do casal, principalmente quem já esta na estrada há um bom tempo.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto do Casal, especializado em relacionamentos e sexualidade humana, 55,9% dos casais consideram a vida sexual ruim ou regular. O estudo foi realizado entre os meses de setembro e outubro deste ano com 510 pessoas.

72,9% dos entrevistados relatam mudanças expressivas na relação sexual depois do casamento. E porque essa mudança acontece?

MOTIVOS

Sabemos que a sexualidade sofre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Logo, desmitificamos a questão do tesão ser algo apenas físico, ponto muito usado como verdades pelos casais com frases do tipo “tocou funcionou” ou “seu brinquedinho é só abrir para funcionar”.

Para a sexualidade do casal funcionar, a relação afetiva conjugal também precisa estar bem, portanto a convivência conta muito para o desejo ser fluido. A novidade é um combustível para o desejo e, muitas vezes, após o casamento, o casal deixa de investir neste quesito. Pensando na solução dessa fase que o companheirismo e criatividade sexual precisam andar juntos.

DICAS PARA O CASAL SAIR DA ROTINA:

Explore o desejo lúdico: converse com a sua parceria sobre desejos, fantasias, posições que gostaria de fazer, fale sobre sexo. Às vezes, reproduzir uma cena de filme parece bobo, mas é totalmente eficaz para o tesão e a intimidade



Que tal uma massagem? Além de fortalecer a conexão através do toque, cheiro e relaxamento, é muito excitante também. Compre um curso se você não sabe fazer e surpreenda o seu parceiro (a). Tem massagem nuru, tântrica, com colar de pérolas, vibratória, tailandesa, dançante, entre várias outras



Vá a um lugar diferente: Penso logo no motel como lugar diferente da rotina, pois tem quartos lúdicos, com sauna e banheiras, itens que muitos não tem em casa. Porém, locais como chalés, cabanas nas montanhas e até mesmo um camping podem ser opções. Visitar novos ares e criar um momento só do casal acende o fogo



Fogo no parquinho: Os jogos eróticos também são ótimos para a diversão e a intimidade crescerem junto com o desejo. Dados eróticos, verdade ou consequência, strip poker, baralho sexual e muitos outros você encontra fácil nos sexshops



Sessão Meteflix: Não estou falando do clássico pornozão, não! Mas, se gostam, também é bem-vindo. Pode ser que um dos parceiros tenha mais resistência ao tipo de conteúdo explícito, então opte por filmes mais sensuais para assistirem juntos, em um horário sem crianças por perto. Escolham os filmes ou séries, preparem as comidinhas favoritas um do outro e conversem sobre as cenas, as pessoas, os desejos. Essa comunicação ajuda muito a quebrar tabus e descobrir formas de ativar o desejo da parceria.

