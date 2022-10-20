Squirt: saiba como funciona a ejaculação feminina e como chegar lá

A ejaculação feminina em grande quantidade se chama squirt Crédito: Shutterstock

O líquido feminino que sai na hora H passou a ser supervalorizado depois que o mercado da pornografia trouxe à tona cenas com explosão de prazer e um esguicho em seguida, exibido como mais uma forma de desejo a ser alcançada pelos casais. Mas o que é esse squirt?

Primeiro vamos aprender sobre ejaculação feminina - que toda mulher tem, mas nem sempre é perceptível e é eliminado através da vagina. A forma da ejaculação feminina em grande quantidade se chama squirt.

COMO ACONTECE O SQUIRT?

Estudos apontam que esse líquido é liberado através de glândulas parauretrais ou também conhecidas como glândulas de Skene localizadas perto do fim da uretra (sim, o líquido pode conter um pouco de urina misturado, mas não tem cheiro de xixi). Aí já entendemos que qualquer mulher pode ter squirt , pois possuem as glândulas de Skene. Porém, não é uma questão só física, já que tabus e medos rodam o processo de liberação, além dos relatos de mulheres dizendo que, na hora da onda orgástica, sentem que o líquido vai sair e acabam o prendendo, achando ser xixi.

Qualquer mulher pode ter squirt, porém não é uma questão só física Crédito: Shutterstock

Mesmo sabendo que é possível, quero salientar que a quantidade de ejaculação feminina não altera a sua onda orgástica. Então vamos às dicas.

COMO TER UM SQUIRTING

Prepare o ambiente: para que se sinta mais confortável possível e sem preocupação em molhar a cama, toalhas são indicadas.



Auto toque: comece praticando sozinha para conhecer o seu corpo e depois direcionar a sua parceria no ato. Pegue um espelho, um lubrificante e, sem pressa, se toque.



Clitóris: foque no clitóris para bombear o seu prazer e elevar a excitação; vale usar um vibrador nessa parte.



Ponto G: escorregue um ou dois dedos para dentro do canal vaginal e ache uma estrutura parecida com o céu da boca, mas abaulada, esponjosa - logo na entrada acima. Massageie suavemente e vá colocando pressão, sem pressa.



Músculos do assoalho pélvico: o pompoar entra em cena nesse momento, com foco no relaxamento. Contraia leve e relaxe expulsando. Movimente o quadril em sintonia ao seu prazer.



O importante é você conseguir um relaxamento total no seu processo de prazer. Então, aproveite o momento sem pressa, sem culpa e deixe sair o que tiver que sair. E se não acontecer de primeira não se preocupe, tenho certeza de que foi um treinamento prazeroso.