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Sexo

Squirt: saiba como funciona a ejaculação feminina e como chegar lá

Líquido é liberado através de glândulas parauretrais ou também conhecidas como glândulas de Skene. Porém, não é uma questão só física para conseguir o jato

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 21:30

Publicado em 

19 out 2022 às 21:30
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Jato de água, água, onda
A ejaculação feminina em grande quantidade se chama squirt Crédito: Shutterstock
O líquido feminino que sai na hora H passou a ser supervalorizado depois que o mercado da pornografia trouxe à tona cenas com explosão de prazer e um esguicho em seguida, exibido como mais uma forma de desejo a ser alcançada pelos casais. Mas o que é esse squirt?
Primeiro vamos aprender sobre ejaculação feminina - que toda mulher tem, mas nem sempre é perceptível e é eliminado através da vagina. A forma da ejaculação feminina em grande quantidade se chama squirt.

COMO ACONTECE O SQUIRT?

Estudos apontam que esse líquido é liberado através de glândulas parauretrais ou também conhecidas como glândulas de Skene localizadas perto do fim da uretra (sim, o líquido pode conter um pouco de urina misturado, mas não tem cheiro de xixi). Aí já entendemos que qualquer mulher pode ter squirt, pois possuem as glândulas de Skene. Porém, não é uma questão só física, já que tabus e medos rodam o processo de liberação, além dos relatos de mulheres dizendo que, na hora da onda orgástica, sentem que o líquido vai sair e acabam o prendendo, achando ser xixi.
Mulher com arma de água
Qualquer mulher pode ter squirt, porém não é uma questão só física Crédito: Shutterstock
Mesmo sabendo que é possível, quero salientar que a quantidade de ejaculação feminina não altera a sua onda orgástica. Então vamos às dicas.

COMO TER UM SQUIRTING

  1. Prepare o ambiente: para que se sinta mais confortável possível e sem preocupação em molhar a cama, toalhas são indicadas.

  2. Auto toque: comece praticando sozinha para conhecer o seu corpo e depois direcionar a sua parceria no ato. Pegue um espelho, um lubrificante e, sem pressa, se toque.

  3. Clitóris: foque no clitóris para bombear o seu prazer e elevar a excitação; vale usar um vibrador nessa parte.

  4. Ponto G: escorregue um ou dois dedos para dentro do canal vaginal e ache uma estrutura parecida com o céu da boca, mas abaulada, esponjosa - logo na entrada acima. Massageie suavemente e vá colocando pressão, sem pressa.

  5. Músculos do assoalho pélvico: o pompoar entra em cena nesse momento, com foco no relaxamento. Contraia leve e relaxe expulsando. Movimente o quadril em sintonia ao seu prazer.
O importante é você conseguir um relaxamento total no seu processo de prazer. Então, aproveite o momento sem pressa, sem culpa e deixe sair o que tiver que sair. E se não acontecer de primeira não se preocupe, tenho certeza de que foi um treinamento prazeroso.
Se você, mesmo treinando, estiver com dificuldades, venha para a terapia sexual.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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