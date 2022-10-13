O que será que leva uma mulher a fingir orgasmo?

Mulher fingindo orgasmo Crédito: Shutterstock

Antigamente existia uma frequência maior em relatos como “vou fingir que gozei para ele se sentir feliz”. Como viemos dessa cultura de “servir” a alguém, principalmente no sexo, era isso que acontecia na maioria das relações sexuais. Eu sei que muitas mulheres têm prazer em simplesmente servir, mas vou te dizer também que, a maioria foi educada para agradar, servir e sorrir.

Quem nunca levou um beliscão dos pais por falar errado ou aparecer com a cara emburrada perto da visita? Mesmo sentindo dor, tinha que sorrir senão levava outro beliscão da mãe por falta de educação. O importante é o outro ter boa impressão. Padrões estabelecidos para satisfazer o outro. E assim essa projeção espirra no sexo, onde o importante é o parceiro se sentir bem, satisfeito, feliz achando que fez a mulher gozar.

Quem será que está enganando quem nessa situação? Segundo pesquisas recentes, fingir orgasmo é uma “proteção ao ego da mulher também”, principalmente aquelas que têm dificuldades orgásticas e não querem revelar para o outro para não dar a impressão de ser disfuncional.

Mesmo assim, continua a preocupação em atender um estereótipo criado pela indústria pornô (em que todas as relações as mulheres têm orgasmos) ou mesmo às expectativas alheias de proteger o ego e autoestima frágil de todos que o cercam. O foco das relações erroneamente continua sendo o orgasmo e não o prazer vivenciado.

Falar para o outro que não conseguiu atingir o orgasmo pode ser a chave do seu problema, ele vai se sentir desafiado e instigado, um estímulo perfeito para você sair do papel de servir e entrar no modo de também ser servida. A troca é magica na relação sexual.

COMO SE DAR UM ORGASMO?

Para quem quer parar de fingir orgasmo, a primeira coisa a se fazer é se dar um orgasmo, saber como seu corpo funciona e quais os estímulos. Use um acessório se sentir confortável, como por exemplo um vibrador, um óleo de massagem específico para as partes intimas.

O segundo passo é a comunicação clara com o parceiro sobre a sua descoberta. Se você tiver dificuldade nesse processo, procure ajuda de um especialista em sexualidade. A terapia sexual tem um foco grande em disfunções sexuais e desmitificar tabus e crenças.