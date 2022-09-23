Caixa de perguntas: sexóloga responde 5 dúvidas de internautas

A primeira vez foi boa, então é bom repetir. Nesta semana, a colunista Sirleide Stinguel volta a trazer as dúvidas dos seus seguidores no Instagram. A turma se empolgou e fez perguntas bastante picantes sobre a "Hora H". Confira no vídeo abaixo.
Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 21:30
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