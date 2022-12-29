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Intimidade

Lugares afrodisíacos para um réveillon a dois

Seja numa praia deserta ou mesmo dentro de casa, o importante é aproveitar para ter um momento de intimidade com o parceiro

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 21:00

Publicado em 

28 dez 2022 às 21:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Casal durante o réveillon
Réveillon pode ser proveitoso para o casal buscar mais intimidade Crédito: Dall-E
Chegou o réveillon!!!! E com ele a oportunidade de dar uma virada também no relacionamento. Algumas pessoas gostam de passar essa data com os amigos em festas agitadas e outras preferem mesmo é agitar o relacionamento com um momento mais intimista a dois. Sabendo dessa preferência, resolvemos selecionar umas dicas com lugares mais afrodisíacos que rondam também o imaginário das fantasias sexuais dos casais.

PRAIA

Referência de lugar para virada de ano por causa da linda queima de fogos, é a praia, mas também com grande publico. Então sugiro procurar uma parte mais isolada da praia e preparar um luau com fogueira ou luminária, música, champanhe, petiscos, frutas e um edredom. Resorts ou hotéis na beira-mar costumam ter um serviço de atendimento exclusivo na praia e são uma ótima pedida, além de uma forma mais segura. 

CACHOEIRA

Se você e seu parceiro tem uma boa sintonia com o verde da natureza, vale um acampamento próximo a uma cachoeira, montanha ou vales. Pode ser em chalés com uma pegada rústica ou mesmo uma barraquinha de camping. Fogueira, queijos e vinhos e um bom repelente são essenciais.

MOTEL

Agora se vocês gostam de mais aconchego e requinte, que tal um motel? Com uma hidromassagem, espumas, pétalas de rosas, espumante, espelhos, pista de dança e muitos tem teto solar para vocês admirarem o céu estrelado. Pesquise antes alguns motéis próximos e verifiquem o cardápio e se tem como fazer reservas, pois geralmente são bem concorridos nessa época.

HOTEL

Às vezes, casais que estão juntos há muito tempo esquecem detalhes da história que os uniram. A dica aqui é planejar um dia para relembrar os bons momentos. Por exemplo, a lua de mel em uma suíte de hotel (mesmo que não seja onde passaram), com jantar a luz de vela e boa musica, remonte um momento que foi especial.

CASA

E se a grana estiver curta e vocês preferirem passar em casa, pode ser bem afrodisíaco também com uma iluminação amena como as velas aromáticas, uma musica ambiente, a bebida preferida, um bom óleo de massagem e a conexão renovada para um ótimo ano novo.
Conversem sobre expectativas e fantasias e decidam por se aventurar em lugares que o desejo os levar. Tenho certeza que vai ser ótimo começar o ano com quem você ama.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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