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Sexo

Não tenho vontade de fazer sexo. Será que sou assexual?

O termo "assexualidade" vem causando um certo burburinho desde a semana passada, quando Caíque, personagem de Thiago Fragoso, em "Travessia", se revelou assexual

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 14:09

Publicado em 

21 dez 2022 às 14:09
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

"Travessia": Mesmo assexuado, Caíque (Thiago Fragoso) vive uma relação com Leonor (Vanessa Giacomo) Crédito: Reprodução/Rede Globo
O termo "assexualidade" vem causando um certo burburinho nas redes sociais (e em meu consultório) desde a semana passada, quando Caíque, personagem de Thiago Fragoso, em "Travessia", se revelou assexual mesmo tendo um par romântico na trama. 
Muitas pessoas ficaram confusas, pois desconhecem essa orientação sexual, chegando a fazer pré-julgamentos. Desta forma, indivíduos que vivem na mesma situação chegam a se sentir inadequados ou disfuncionais.
A assexualidade é uma orientação sexual que representa a letra "A" na sigla LGBTQIA+ e é muito mais comum do que imaginamos. Uma reportagem do "Fantástico", exibida no domingo (18), mostrou dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, revelando que quase 8% das mulheres brasileiras e 2,5% dos homens, entre 18 e 80 anos, são assexuais.
Mas, afinal, o que é a assexualidade? É uma orientação que identifica pessoas que não sentem atração sexual por ninguém, e nem agem por um estímulo erótico. Essa falta de estímulo pode ser total ou parcial.
O assexual, assim como Caique, pode sim ter um enlace romântico, ou seja, ter afetividade por alguém, estar apaixonado por uma pessoa, mas não sente desejo sexual.
Geralmente, pessoas assexuais se relacionam com outras pessoas assexuais ou mantém relacionamentos abertos e honestos, para não ter conflito de interesses na relação.

MITO

Assexualidade não é uma disfunção sexual, algo que precisa ser curado ou tratado. Existe um mito que a relaciona a questões hormonais ou de cunho emocional, como um trauma.
Não pode ser comparado com a baixa libido, quando a pessoa está sem vontade de fazer sexo e insatisfeita com essa condição, pois já teve satisfação sexual e gosta de se sentir desejosa. O assexual pode, em algum momento, ter tido desejo sexual, mas não gosta ou não sente falta de sexo e está tudo bem. Sexo não é obrigatório. Viver uma sexualidade saudável é se conhecer e se respeitar.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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