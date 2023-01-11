Comunicação: o segredo da longevidade sexual entre o casal

O casal deve se comunicar para que seus integrantes saibam o que é esperado e como satisfazer o outro na cama Crédito: Shutterstock

Sabia que a garantia da longevidade de uma vida ativa na cama para um casal está na comunicação sexual?

Sabemos que uma boa base para qualquer relação é a comunicação, certo? Então comunicação sexual é falar sacanagem na hora H? Ohhh não!!! Mas bem que ajuda.

É intrigante ouvir na terapia que os casais conseguem conversar sobre assuntos gerais, como a casa, filhos, trabalho, comidas preferidas... Mas quando o assunto é sexo, a lei do sigilo absoluto é instalada automaticamente. Eles ficam intimidados com a possibilidade de falar sobre sua sexualidade.

A dificuldade que os casais têm para falar de sexo entre si é alarmante e só revela o tamanho do tabu que o sexo representa ainda nos dias de hoje. Alguns justificam que não precisam conversar pois o outro já sabe tudo (como se tivesse um manual de instrução); outros romantizam dizendo que o par perfeito sente o que o outro quer e quando quer (devem ter uma bola de cristal); e ainda existem aqueles que dizem não poder falar para criar mistério e sedução (já ouviram essa?).

Aprendemos que sexo é instinto e necessidade, como animais. Mas nós somos racionais e podemos externar por meio do diálogo, enquanto animais não. Logo, se falarmos sobre o ato racionalmente vamos colocar o casal no campo de desejo.

O espantoso é que eles sabem que a dificuldade vem de uma criação restritiva sobre o assunto, ou mesmo uma crença religiosa. Mas o casal prefere não falar para não dar significado a ação ou os envolvidos não se sentirem participantes do ato. Limitam-se a fazer o sexo de forma rápida e coberta, no escuro e depois fingem que nada aconteceu. Se nesse curto tempo alguém conseguiu ter prazer, ótimo.

A vergonha, o medo do julgamento, a educação rígida, a identidade sexual, os aspectos familiares e religiosos, traumas, normas de gênero, tudo isso interfere na liberdade da comunicação e dificulta a sexualidade entre o casal. As pessoas sabem da importância da comunicação sexual mas têm medo de compartilhar, pois acham que falar de desejos e frustrações pode mostrar inferioridade (MITO) e não enaltece o ego.

Precisamos falar sobre sexo. Afinal, o casal precisa de sintonia sexual, saber o que o outro gosta e não gosta, saber o que mudou, saber os fetiches, fantasias, desejos e medos para juntos vencerem as adversidades. Comunicação clara e assertiva acaba com o achismo, cria intimidade e desejo.