Gusttavo Lima é confirmado no Festival de Alegre 2023

Gusttavo Lima durante show em Cariacica Crédito: Kaique Dias

A galera que curte sertanejo e garantiu os ingressos antecipados para Festival de Alegre 2023 se deu muito bem. Na tarde desta terça-feira (21), a organização anunciou Gusttavo Lima como a última atração nacional garantida no evento, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Parque de Exposições de Alegre.

O dia exato que o Embaixador vai se apresentar ainda não foi divulgado. Segundo o festival, o line-up fechado por dia e o anúncio das atrações locais deve acontecer na próxima semana. A abertura do primeiro lote de vendas avulsas, por dia também está marcado para o mesmo período.

Esta não é a primeira vez de Gusttavo Lima no Festival de Alegre. O Embaixador se apresentou na edição de 2012 logo após Ivete Sangalo.