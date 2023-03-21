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Música

Gusttavo Lima é confirmado no Festival de Alegre 2023

Embaixador volta ao palco do festival em junho. Organização deve divulgar a ordem das apresentações e início das vendas na próxima semana
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 21 de Março de 2023 às 18:05

Buteco do Gusttavo Lima, em Cariacica
Gusttavo Lima durante show em Cariacica Crédito: Kaique Dias
A galera que curte sertanejo e garantiu os ingressos antecipados para Festival de Alegre 2023 se deu muito bem. Na tarde desta terça-feira (21), a organização anunciou Gusttavo Lima como a última atração nacional garantida no evento, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Parque de Exposições de Alegre.
O dia exato que o Embaixador vai se apresentar ainda não foi divulgado. Segundo o festival, o line-up fechado por dia e o anúncio das atrações locais deve acontecer na próxima semana. A abertura do primeiro lote de vendas avulsas, por dia também está marcado para o mesmo período.
Esta não é a primeira vez de Gusttavo Lima no Festival de Alegre. O Embaixador se apresentou na edição de 2012 logo após Ivete Sangalo.
Para este ano, estão garantidos os shows de: Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Jota Quest, Menos é Mais, Léo Santana, Dennis Dj, João Gomes, Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Capital Inicial e Gusttavo Lima.

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