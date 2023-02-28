Festival de Alegre: lote promocional esgota em menos de uma hora

A pré-venda de ingressos para o Festival de Alegre movimentou o início da tarde desta terça-feira (28). Quem garantiu, pode festejar. Afinal, o lote esgotou em menos de uma hora.
Quem não conseguiu, pode esperar que terá uma segunda chance. Segundo a organização, um novo lote deve ser aberto nos próximos dias, antes do fechamento da grade de atrações.
"A pré-venda foi um sucesso. Em 48 minutos, o lote que separamos esgotou. Por conta dos pedidos, decidimos que vamos abrir um novo lote de pré-venda. Faremos a última chamada nos próximos dias", adianta Elaine Sobreira, da ATS Promoções.
Segundo a empresária, uma nova atração também deve ser divulgada um dia antes da abertura do novo lote promocional. "Quem ficou de fora agora vai conseguir ainda adquirir o passaporte pista, que é o arena, por um preço promocional, antes da grade estar totalmente divulgada", disse Elaine, sem garantir se o valor se manterá ao mesmo exercido nesta terça, de R$ 490 (meia).
Há sete anos sem acontecer, o Festival de Alegre está marcado para acontecer entre 8 e 10 de junho, no Parque de Exposições da cidade. Vale lembrar que serão cinco atrações por noite e, até o momento, estão confirmados: Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Jota Quest, Menos é Mais, Léo Santana, Dennis DJ, João Gomes e Jorge e Mateus. A grade de dias ainda está sendo montada.