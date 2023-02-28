Festival de Alegre: lote promocional esgota em menos de uma hora

Foto do público no Festival de Alegre de 2012 Crédito: Arquivo/A Gazeta

Quem não conseguiu, pode esperar que terá uma segunda chance. Segundo a organização, um novo lote deve ser aberto nos próximos dias, antes do fechamento da grade de atrações.

"A pré-venda foi um sucesso. Em 48 minutos, o lote que separamos esgotou. Por conta dos pedidos, decidimos que vamos abrir um novo lote de pré-venda. Faremos a última chamada nos próximos dias", adianta Elaine Sobreira, da ATS Promoções.

Segundo a empresária, uma nova atração também deve ser divulgada um dia antes da abertura do novo lote promocional. "Quem ficou de fora agora vai conseguir ainda adquirir o passaporte pista, que é o arena, por um preço promocional, antes da grade estar totalmente divulgada", disse Elaine, sem garantir se o valor se manterá ao mesmo exercido nesta terça, de R$ 490 (meia).