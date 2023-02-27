Wherever You Will Go

Banda The Calling se apresenta pela 1ª vez no ES em maio

Banda de rock californiana realiza turnê no Brasil e inclui Vitória na lista; ingressos começarão a ser vendidos nesta quarta (1°)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 16:18

Banda californiana The Calling desembarca no ES pela primeira vez no dia 6 de maio
Banda californiana The Calling desembarca no ES pela primeira vez no dia 6 de maio Crédito: Joshua Shultz
Só quem viveu em 2001 é que sabe como "Wherever You Will Go" era o hit dos apaixonados. Quem cantava o single a plenos pulmões, agora tem uma oportunidade de ouvir a voz de Alex Band ao vivo. No dia 6 de maio, a banda californiana The Calling se apresenta pela primeira vez no Espírito Santo, no Espaço Patrick Ribeiro, na área do novo Aeroporto de Vitória.
A turnê "Camino Palmero" seria realizada no Brasil em 2022 mas foi adiada para maio de 2023, a pedido do vocalista da banda. Com isso, novas datas foram inclusas e cidades como Vitória e Goiânia passaram a fazer parte do roteiro da banda de rock pelo Brasil. Os ingressos para os shows no Espírito Santo começarão a ser vendidos nesta quarta (1º), por este link. Ainda não há horário definido para abertura da venda.
Entre os hits do repertório, os fãs podem esperar por "Adrienne" e "Nothing's Changed, sucessos do álbum que dá nome à turnê.

A BANDA

Co-fundado em 1999 pelo vocalista Alex Band e o guitarrista Aaron Kamin, o The Calling encontrou um lugar ao lado das bandas donas dos hits de rock do início do século 21 como Matchbox Twenty, Train e Fastball. Kamin e Band, ambos de Los Angeles, fundaram o grupo quando adolescentes (Kamin estava namorando a irmã de Band) e um contrato com a gravadora RCA seguiu pouco depois.
Com músicos de apoio contratados, gravaram um álbum e o resultado foi o lançamento de “Camino Palmero”, em julho de 2001. Embora amplamente influenciado pelo rock pós-grunge, o disco se tornou um lançamento popular com a força de “Wherever You Will Go”, balada que se tornou um Hit Top Five em vários países. No Brasil, chegou a fazer parte da trilha sonora de novelas como "Malhação" e "Coração de Estudante".

SERVIÇO

  • THE CALLING NO ES
  • QUANDO: Sábado, 6 de maio
  • ONDE: Espaço Patrick Ribeiro, na Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, em Goiabeiras, Vitória
  • INGRESSOS: Os ingressos começarão a ser vendidos nesta quarta (1º), por este link. Ainda não há horário definido para abertura da venda.

