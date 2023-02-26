André Prando grava clipe com artista argentina durante turnê internacional

André Prando: quatro shows em Buenos Aires e gravação de um clipe internacional Crédito: Acervo pessoal

André Prando vive um momento especial na carreira. Após a série de Argentina) e gravando um videoclipe "tipo exportação", ao lado da portenha Maca Mona Mu. vive um momento especial na carreira. Após a série de shows em São Paulo , incluindo o projeto "Prata da Casa", e a abertura da apresentação de Jards Macalé no Circo Voador (Rio), o talentoso artista capixaba alça voos, fazendo a primeira turnê internacional (em apresentações na) e gravando um videoclipe "tipo exportação", ao lado da portenha

O duo "Universos Distintos" - gravado em espanhol e português, com previsão de lançamento para março - teve cenas captadas em Foz do Iguaçu/PR, em fevereiro. Entre os cenários, a ponte Tancredo Neves, conhecida como "Ponte Internacional da Fraternidade", na fronteira (ou seria ponto de encontro entre nações?) de Brasil e Argentina.

Em conversa com "HZ" direto de Buenos Aires, onde está com agenda de shows (vamos falar sobre isso mais tarde!), Prando explica como "Universos Distintos" nasceu, tanto a música quanto o clipe.

"Tudo começou em 2020, quando um produtor do projeto 'Latinese', de Foz do Iguaçu - que propõe intercâmbio cultural entre artistas de países da América Latina -, entrou em contato. Na proposta, escrever uma música em parceria com Maca Mona Mu, isso durante a pandemia da Covid-19. Compomos a distância, via WhatsApp, afinal trata-se de uma faixa que fala sobre isso, distância, pessoas que estão longe, perdas e ausências, mas, simultaneamente, também aborda encontro e identificação", explica o capixaba, em o seu já conhecido tom poético.

"Naquela época, também gravamos um demo a distância. Desde o ano passado, o Latinese tem tentando encontrar formas de capitalizar para produzir um videoclipe. Finalmente, após um edital de cultura, a oportunidade chegou", comemora.

André Prando e a cantora argentina Maca Mona Mu durante os bastidores do videoclipe "Universos Distintos": lançamento previsto para março Crédito: Acervo Pessoal

Empolgado, André fala sobre os bastidores das gravações. "Eu e Maca viajamos até Foz do Iguaçu. Além das cenas que gravamos na Ponte Internacional da Fraternidade, o clipe explora outras locações da cidade paranaense. O lançamento em março é estratégico", adianta, fazendo questão de explicar.

"A ponte foi fechada uma única vez em toda sua história, durante a pandemia, em um mês de março. Vamos lançar o clipe como um marco dos três anos desse acontecimento".

Ah, sim: "Universos Distintos", a música, também está com previsão de chegar às plataformas digitais na mesma época.

ESPETÁCULOS

Do clipe para a turnê foi só um detalhe. "Quando viajo, sempre tento articular apresentações nos locais de destino, até para conhecer e fomentar novos públicos e apresentar minha música para novas pessoas. Tenho um espetáculo completo, com equipe e banda, mas também o show acústico, no estilo voz e violão. Este formato é mais fácil de circular. Como artista independente, esses shows também ajudam a custear minhas viagens", esclarece.

"Com a viagem para Foz, vi a oportunidade de sair do Brasil e uma forma de tentar shows em outros lugares. Comecei a contactar conhecidos na Argentina e no Uruguai, na tentativa de montar uma agenda. Desta forma, consegui fechar quatro apresentações em Buenos Aires".

E a agenda do capixaba "pocou" durante a nova jornada. Em Foz do Iguaçu, se apresentou em 18 de fevereiro. Na capital portenha, por sua vez, promoveu espetáculos na terça (21), quinta (23), sexta (24) e sábado (25), sempre recebido com carinho e entusiamo.

"Um deles - na terça (21) - foi uma apresentação de forró, pois a cidade tem uma comunidade forrozeira muito forte, com pessoas apaixonadas pelo ritmo, mesmo não sendo um estilo comum no país".

E a aventura entre os hermanos continua. "Fico na Argentina até 5 de março. Estou com a oportunidade de me apresentar no Uruguai na próxima semana. A agenda ainda não foi fechada, mas há fortes chances de fazer um show em Montevidéu. Também estou aproveitando para me conectar com a cultura argentina, que é muito rica. Gosto muito de "turistar", tanto conhecer pontos turísticos clássicos como fazer uma programação mais alternativa e underground", acrescenta.

NOVOS PROJETOS

A passagem pelo exterior é apenas o começo dos planos de André Prando para 2023. Quando retornar ao Estado, ele volta a se concentrar na produção do novo disco, "Iririu". "Começamos os primeiros momentos da pré-produção, com reuniões entre produtores e estúdios envolvidos".

Pelo menos uma das faixas do novo projeto, Prando entregou a "HZ". "'Iririu' - a música - vai falar dos tempos de Ufes, na década de 2010. Estudei música, então estava sempre em contato com a galera das artes. Tinha uma galera que falava 'iririu' como uma forma de se cumprimentar, como um axé, um salve. Passei a usar. Também era uma forma de se referir a um grupo de pessoas. Nessa música vou contar um pouco dessa história, citar alguns personagens importantes, falar sobre a palavra sob minha ótica", contou.

"Quero continuar com a vibe que mistura MPB, psicodelia e rock… mas, desta vez, pretendo explorar mais elementos de brasilidade, mais percussão, diferentes ritmos… quero que seja mais brasileiro", enfatizou, durante entrevista em 2022.