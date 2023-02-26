Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • André Prando grava clipe com artista argentina durante turnê internacional
Cultura

André Prando grava clipe com artista argentina durante turnê internacional

Parceria do capixaba com Maca Mona Mu, "Universos Distintos", gravado em espanhol e português, tem previsão de lançamento em março
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 08:00

André Prando: quatro shows em Buenos Aires e gravação de um clipe internacional
André Prando: quatro shows em Buenos Aires e gravação de um clipe internacional Crédito: Acervo pessoal
André Prando vive um momento especial na carreira. Após a série de shows em São Paulo, incluindo o projeto "Prata da Casa", e a abertura da apresentação de Jards Macalé no Circo Voador (Rio), o talentoso artista capixaba alça voos, fazendo a primeira turnê internacional (em apresentações na Argentina) e gravando um videoclipe "tipo exportação", ao lado da portenha Maca Mona Mu. 
O duo "Universos Distintos" - gravado em espanhol e português, com previsão de lançamento para março - teve cenas captadas em Foz do Iguaçu/PR, em fevereiro. Entre os cenários, a ponte Tancredo Neves, conhecida como "Ponte Internacional da Fraternidade", na fronteira (ou seria ponto de encontro entre nações?) de Brasil e Argentina. 
Em conversa com "HZ" direto de Buenos Aires, onde está com agenda de shows (vamos falar sobre isso mais tarde!), Prando explica como "Universos Distintos" nasceu, tanto a música quanto o clipe. 
"Tudo começou em 2020, quando um produtor do projeto 'Latinese', de Foz do Iguaçuque propõe intercâmbio cultural entre artistas de países da América Latina -, entrou em contato. Na proposta, escrever uma música em parceria com Maca Mona Mu, isso durante a pandemia da Covid-19. Compomos a distância, via WhatsApp, afinal trata-se de uma faixa que fala sobre isso, distância, pessoas que estão longe, perdas e ausências, mas, simultaneamente, também aborda encontro e identificação", explica o capixaba, em o seu já conhecido tom poético. 
"Naquela época, também gravamos um demo a distância. Desde o ano passado, o Latinese tem tentando encontrar formas de capitalizar para produzir um videoclipe. Finalmente, após um edital de cultura, a oportunidade chegou", comemora.
André Prando e a cantora argentina Maca Mona Mu durante os bastidores do videoclipe
André Prando e a cantora argentina Maca Mona Mu durante os bastidores do videoclipe "Universos Distintos": lançamento previsto para março Crédito: Acervo Pessoal
Empolgado, André fala sobre os bastidores das gravações. "Eu e Maca viajamos até Foz do Iguaçu. Além das cenas que gravamos na Ponte Internacional da Fraternidade, o clipe explora outras locações da cidade paranaense. O lançamento em março é estratégico", adianta, fazendo questão de explicar.
"A ponte foi fechada uma única vez em toda sua história, durante a pandemia, em um mês de março. Vamos lançar o clipe como um marco dos três anos desse acontecimento".
Ah, sim: "Universos Distintos", a música, também está com previsão de chegar às plataformas digitais na mesma época. 

ESPETÁCULOS

Do clipe para a turnê foi só um detalhe. "Quando viajo, sempre tento articular apresentações nos locais de destino, até para conhecer e fomentar novos públicos e apresentar minha música para novas pessoas. Tenho um espetáculo completo, com equipe e banda, mas também o show acústico, no estilo voz e violão. Este formato é mais fácil de circular. Como artista independente, esses shows também ajudam a custear minhas viagens", esclarece.
"Com a viagem para Foz, vi a oportunidade de sair do Brasil e uma forma de tentar shows em outros lugares. Comecei a contactar conhecidos na Argentina e no Uruguai, na tentativa de montar uma agenda. Desta forma, consegui fechar quatro apresentações em Buenos Aires".
E a agenda do capixaba "pocou" durante a nova jornada. Em Foz do Iguaçu, se apresentou em 18 de fevereiro. Na capital portenha, por sua vez, promoveu espetáculos na terça (21), quinta (23), sexta (24) e sábado (25), sempre recebido com carinho e entusiamo. 
"Um deles - na terça (21) - foi uma apresentação de forró, pois a cidade tem uma comunidade forrozeira muito forte, com pessoas apaixonadas pelo ritmo, mesmo não sendo um estilo comum no país". 
E a aventura entre os hermanos continua. "Fico na Argentina até 5 de março. Estou com a oportunidade de me apresentar no Uruguai na próxima semana. A agenda ainda não foi fechada, mas há fortes chances de fazer um show em Montevidéu. Também estou aproveitando para me conectar com a cultura argentina, que é muito rica. Gosto muito de "turistar", tanto conhecer pontos turísticos clássicos como fazer uma programação mais alternativa e underground", acrescenta. 

NOVOS PROJETOS

A passagem pelo exterior é apenas o começo dos planos de André Prando para 2023. Quando retornar ao Estado, ele volta a se concentrar na produção do novo disco, "Iririu". "Começamos os primeiros momentos da pré-produção, com reuniões entre produtores e estúdios envolvidos". 
Sobre o novo trabalho, o artista deu detalhes em primeira mão durante bate-papo recente com "HZ". "Conto com nove faixas compostas, mas a ideia é escrever mais. Estudo a possibilidade de trabalhar com um produtor musical. O olhar de um produtor é importantíssimo para um trabalho autoral", revelou o cantor na época.
Pelo menos uma das faixas do novo projeto, Prando entregou a "HZ". "'Iririu' - a música - vai falar dos tempos de Ufes, na década de 2010. Estudei música, então estava sempre em contato com a galera das artes. Tinha uma galera que falava 'iririu' como uma forma de se cumprimentar, como um axé, um salve. Passei a usar. Também era uma forma de se referir a um grupo de pessoas. Nessa música vou contar um pouco dessa história, citar alguns personagens importantes, falar sobre a palavra sob minha ótica", contou.
"Quero continuar com a vibe que mistura MPB, psicodelia e rock… mas, desta vez, pretendo explorar mais elementos de brasilidade, mais percussão, diferentes ritmos… quero que seja mais brasileiro", enfatizou, durante entrevista em 2022.
E os projetos não param. Antes de ir para Argentina, Prando estava em Salvador/BA a trabalho. "Fiz show e produzi uma live session. O material foi gravado e será lançado muito em breve pelas redes sociais. Quando voltar ao Espírito Santo, temos uma série de apresentações agendadas a partir de março", complementa, apostando que a atual temporada vai ser repleta de boas vibrações. 

Veja Também

“Tocou, Pocou” traz lançamentos de Brunão Fernandes a banda Comichão; ouça

Ensaios: conheça o projeto que revela e dá palco a talentos da música capixaba

Biblioteca de Vitória promove troca de livros; veja obras já disponíveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Somos Capixabas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados