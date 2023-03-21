Fotógrafo de A Gazeta é finalista em prêmio internacional de fotografia

Com a obra "Na Mira", Fernando Madeira retratou um confronto entre população e policiais militares durante a reintegração de posse da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, em 2014 Crédito: Fernando Madeira

Com a obra "Na Mira", o fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, é finalista no Siena International Photo Awards, um concurso de fotografia para fotógrafos profissionais, amadores e estudantes de todo o mundo.

A imagem busca retratar a insatisfação de jovens de Terra Vermelha, bairro de Vila Velha, que se revoltaram com uma ordem de despejo e entraram em confronto com a Polícia Militar, em 2014. O resultado da premiação será divulgado nesta quinta (23).

O registro foi feito na primeira pauta de conflito que Madeira cobriu, dois meses após ser contratado pelo jornal em que trabalha até hoje. Das 11 categorias do prêmio, ele optou pela "Documentarismo & Fotojornalismo" por se tratar de sua área de atuação e ter escolhido uma fotografia de uma pauta factual de violência.

"No momento da foto, eu flagrei um policial apontando a arma para cabeça de um homem que estava de joelhos. Quis mostrar a realidade vivida naquele momento de tensão, não só para os policiais e manifestantes, como também para mim. Foi difícil aquele dia", contou à equipe de 'HZ'.

"Nesse dia, eu e o motorista da Gazeta sofremos agressões. Arremessaram pedras no carro. Foi muito difícil fazer essa cobertura e foi muito marcante também", completou.

Sobre o concurso, Madeira compartilhou que ficou sabendo do prêmio pelas redes sociais e que essa é uma oportunidade para todos os fotógrafos que almejam reconhecimento.

Ser finalista de um prêmio internacional me deixou imensamente satisfeito e já considero, de certa maneira, uma conquista. Pois quando penso que uma fotografia de minha autoria foi escolhida entre milhares de competidores, nossa, fico muito feliz

TRAJETÓRIA NA FOTOGRAFIA

Fernando Madeira começou a se interessar pela fotografia durante um período de férias em que visitou Resplendor, em Minas Gerais, em 2004. Na época, se hospedou em uma comunidade periférica na região de Morro da Caixa D'Água e começou a se atentar às questões sociais que faziam parte do dia-a-dia daquele local.

"Lá, desenvolvi o olhar direcionado para as questões sociais daquela localidade passando a documentar o cotidiano deles, desde os trabalhadores até as crianças que brincavam pelas ruas", disse.

Fotógrafo Fernando Madeira Crédito: Fernando Madeira

Desde então, gosta de conhecer pessoas e contar histórias por meio da fotografia. Entendendo que a arte tem poder de sensibilizar o outro, Madeira busca mostra uma realidade "que muitos fingem não conhecer". Há 9 anos, faz parte da equipe de fotojornalistas de A Gazeta.

No fotojornalismo, deixo fluir a o que vem da alma e me coloco sempre no lugar do outro. Acredito que todas as pessoas que registro merecem, primeiramente, o respeito, cada um na sua individualidade. Assim, consigo boas conexões e obter resultados positivos no empenho do meu trabalho

É a primeira vez que Madeira é finalista em um prêmio internacional, mas seu trabalho já foi reconhecido em outros momentos. No mesmo ano que tirou a fotografia "Na Mira", levou o segundo lugar do 20º Prêmio Capixaba de Jornalismo, já extinto. A obra também foi pré-selecionada para o prêmio Esso, em 2014.

Ainda naquele ano, conquistou o 1º lugar do Prêmio Findes Jornalismo. No ano seguinte, ficou em 3º lugar no Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo.

Em novembro de 2019, conquistou o primeiro lugar no 3º Prêmio Nacional Policiais Federais de Jornalismo, com a foto "Paz na Guerra", tirada no Bairro da Penha, em Vitória, além do 1º lugar do Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo.

Mais recentemente, em dezembro de 2022, foi finalista e conquistou o primeiro lugar da categoria "Fotojornalismo" do 15º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC). No mesmo ano, concorreu ao Prêmio Internacional de Fotografia Handman , mas não chegou a ser finalista.

Em 2023, levou o 1º lugar do retorno do 13º Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo.