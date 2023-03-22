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Música

"Santo da Praia": projeto leva talentos da música capixaba para a Praia de Camburi

Evento, criado por Anderson Bacana, acontece mensalmente no Canto da Praia Beach. Primeira apresentação rola dia 25; confira mais sobre o projeto e os artistas convidados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Março de 2023 às 14:34

Gastação Infinita abre o projeto
Gastação Infinita abre o projeto "Santo da Praia" Crédito: Divulgação
Quem nunca ouviu esse posicionamento de integrantes da cena cultural capixaba: "O que cantores e bandas precisam é de locais para se apresentarem"? Pois bem, partindo da ideia de arrumar um espaço para dar ver e voz aos nossos talentos, o jornalista, radialista e músico Anderson Bacana está promovendo o projeto "Santo da Praia".
Muito bem-vindo, o evento segue a linha do projeto Ensaios, realizado pelo espaço Thelema, no Centro de Vitória, de apresentar um novo talento capixaba a cada edição. Ao invés do Centro, o Santo da Praia acontece uma vez por mês no espaço Canto da Praia Beach, localizado no final da Praia de Camburi. 
A primeira temporada já tem três datas confirmadas, sempre aos sábados. No próximo dia 25, quem abre os trabalhos é a moçada do Gastação Infinita. A noite também contará com performance da banda Elemento 26.
De Cariacica, os integrantes do Gastação Infinita apostam num trabalho autoral misturando o rock alternativo com a MPB. Entre suas canções, estão "Infinito Azul" e "Chave de Portão" já apresentadas no quadro "Tocou, Pocou", do HZ. A banda, que surgiu em 2018, em Itaquari é formada por Pedro Otávio de Lima Grassi (teclado), Mateus Pimentel Tavares (bateria e vocal), Hecthor Murilo (baixo), Ivan Zilocchi Batista (guitarra e vocal), Iago Tartaglia Nunes e Brito (guitarra e vocal).
E pode ir anotando em sua agenda de compromissos: em 29 de abril é a vez do "afrocongobeat" de Fábio Carvalho "invadir" a Praia de Camburi.
Encerrando a primeira fase da empreitada, em 6 de maio, direto de Guarapari, chega a galera do Manga Rosa Experience, com abertura da banda Brígida D’La Penha. 

PROJETO "SANTO DA PRAIA"

  • ONDE: Um sábado por mês, sempre a partir das 21h, no Canto da Praia Beach. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória. O couvert artístico custa R$ 20

  • PROGRAMAÇÃO:
  • SÁBADO (25): Show com a banda Gastação Infinita e abertura da Elemento 26
  • 29 DE ABRIL: Fábio Carvalho, com o seu Afrocongobeat
  • 6 DE MAIO: Manga Rosa Experience e abertura de Brígida d'La Penha

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