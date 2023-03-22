"Santo da Praia": projeto leva talentos da música capixaba para a Praia de Camburi

Gastação Infinita abre o projeto "Santo da Praia" Crédito: Divulgação

Quem nunca ouviu esse posicionamento de integrantes da cena cultural capixaba: "O que cantores e bandas precisam é de locais para se apresentarem"? Pois bem, partindo da ideia de arrumar um espaço para dar ver e voz aos nossos talentos, o jornalista, radialista e músico Anderson Bacana está promovendo o projeto "Santo da Praia".

A primeira temporada já tem três datas confirmadas, sempre aos sábados. No próximo dia 25, quem abre os trabalhos é a moçada do Gastação Infinita. A noite também contará com performance da banda Elemento 26.

De Cariacica, os integrantes do Gastação Infinita apostam num trabalho autoral misturando o rock alternativo com a MPB. Entre suas canções, estão "Infinito Azul" e "Chave de Portão" já apresentadas no quadro "Tocou, Pocou", do HZ. A banda, que surgiu em 2018, em Itaquari é formada por Pedro Otávio de Lima Grassi (teclado), Mateus Pimentel Tavares (bateria e vocal), Hecthor Murilo (baixo), Ivan Zilocchi Batista (guitarra e vocal), Iago Tartaglia Nunes e Brito (guitarra e vocal).

E pode ir anotando em sua agenda de compromissos: em 29 de abril é a vez do "afrocongobeat" de Fábio Carvalho "invadir" a Praia de Camburi.

Encerrando a primeira fase da empreitada, em 6 de maio, direto de Guarapari, chega a galera do Manga Rosa Experience, com abertura da banda Brígida D’La Penha.

PROJETO "SANTO DA PRAIA"