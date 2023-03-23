Vila Velha é um dos 10 destinos mais procurados do Brasil no Airbnb

Vista de drone do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Uma velha rivalidade permeia a relação entre os moradores de Vitória e de Vila Velha: afinal, qual das duas cidades é a melhor? A verdade é que não tem resposta certa, depende muito do que cada um busca em um lugar para morar. Mas, tratando-se de turismo... pode-se dizer que os canelas-verdes estão um ponto à frente.

Segundo o Airbnb, uma plataforma de hospedagem, o município é um dos mais procurados no Brasil pelos usuários. Dos dez locais que mais são digitados na linha de busca, Vila Velha está em oitavo lugar — à frente, inclusive, de paraísos como Maragogi (AL).

A informação foi divulgada na última semana pelo aplicativo que reuniu dados de reservas para o período entre o dia 1º de março e 30 de abril deste ano, período que inclui a Páscoa.

Com a informação, não dá para dizer se foram as praias, os pontos turísticos ou qualquer outro fator que fez com que turistas de todo o país se interessassem pela cidade no outro lado da Terceira Ponte. Mas o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Roberto Patrício Junior, se diz confiante com o trabalho realizado para transformar o município em um destino cada vez mais turístico.

“O resultado nos deixa confiantes em relação ao trabalho desenvolvido por esta gestão, que é transformar Vila Velha em um destino turístico reconhecidamente acolhedor e sustentável, proporcionando experiências naturais e histórico-culturais de qualidade, além de promover o sentimento de pertencimento da comunidade canela-verde”, ressaltou.

Confira os 10 destinos mais buscados no Brasil:

São Paulo (SP) Florianópolis (SC)

Brasília (DF)

Rio de Janeiro (RJ)

Porto Seguro (BA)

Curitiba (PR)

Praia Grande (SP)

Vila Velha (ES)

Governador Celso Ramos (SC)

Maragogi (AL)

