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"A cidade encantada"

Vila Velha é um dos 10 destinos mais procurados do Brasil no Airbnb

Segundo a plataforma, busca por hospedagem na cidade canela verde está à frente até de paraísos como Maragogi (AL)
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 23 de Março de 2023 às 08:34

Vista de drone do Morro do Moreno, em Vila Velha
Vista de drone do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Uma velha rivalidade permeia a relação entre os moradores de Vitória e de Vila Velha: afinal, qual das duas cidades é a melhor? A verdade é que não tem resposta certa, depende muito do que cada um busca em um lugar para morar. Mas, tratando-se de turismo... pode-se dizer que os canelas-verdes estão um ponto à frente.
Segundo o Airbnb, uma plataforma de hospedagem, o município é um dos mais procurados no Brasil pelos usuários. Dos dez locais que mais são digitados na linha de busca, Vila Velha está em oitavo lugar — à frente, inclusive, de paraísos como Maragogi (AL).
A informação foi divulgada na última semana pelo aplicativo que reuniu dados de reservas para o período entre o dia 1º de março e 30 de abril deste ano, período que inclui a Páscoa.
Com a informação, não dá para dizer se foram as praias, os pontos turísticos ou qualquer outro fator que fez com que turistas de todo o país se interessassem pela cidade no outro lado da Terceira Ponte. Mas o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Roberto Patrício Junior, se diz confiante com o trabalho realizado para transformar o município em um destino cada vez mais turístico.
“O resultado nos deixa confiantes em relação ao trabalho desenvolvido por esta gestão, que é transformar Vila Velha em um destino turístico reconhecidamente acolhedor e sustentável, proporcionando experiências naturais e histórico-culturais de qualidade, além de promover o sentimento de pertencimento da comunidade canela-verde”, ressaltou.
Confira os 10 destinos mais buscados no Brasil:
  1. São Paulo (SP)
  2. Florianópolis (SC)
  3. Brasília (DF)
  4. Rio de Janeiro (RJ)
  5. Porto Seguro (BA)
  6. Curitiba (PR)
  7. Praia Grande (SP)
  8. Vila Velha (ES)
  9. Governador Celso Ramos (SC)
  10. Maragogi (AL)
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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