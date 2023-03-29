Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Noel Gallagher lança música inspirada em argentinos que cantam errado suas letras
Música

Noel Gallagher lança música inspirada em argentinos que cantam errado suas letras

‘Dead to the World’ faz parte do novo álbum do roqueiro, ‘Council Skies’, previsto para 2 de junho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2023 às 15:06

O músico inglês Noel Gallagher durante show em São Paulo, em 2012
O músico inglês Noel Gallagher durante show em São Paulo, em 2012 Crédito: Daigo Oliva/Folhapress
Uma bela canção beatleniana, melodiosa e com arranjos sinfônicos, acaba de ser revelada pelo roqueiro Noel Gallagher, que a compôs como parte do álbum Council Skies, o quarto álbum de seu projeto solo, High Flying Birds. O disco só será lançado em 2 de junho, mas a canção sai agora como um poderoso esquenta para o que virá. Noel é um melodista de mãos cheias e não parece querer mudar o rumo de sua prosa, conforme mostra em Dead to the World, o nome da faixa. A expressão, na Inglaterra, significa experimentar o sono mais profundo que existe.
A curiosidade está na fagulha que fez a canção nascer. Dead to the World surgiu quando Noel se hospedava na Argentina e ouvia, da janela de seu quarto, fãs cantando letras de suas músicas de forma errada. Ex-guitarrista do Oasis, ele mesmo contou essa história para a rádio BBC Radio 2: "Na verdade, curiosamente, quando vou à Argentina, eu costumo ficar em um hotel em específico e os fãs argentinos são os melhores do mundo. Tem muitas crianças, eles ficam do lado de fora do hotel 24 horas por dia, sempre se revezando, e no turno da noite, eles sempre levam seus violões. Me lembro que em uma noite, na última que fiquei lá, eu não conseguia dormir e eles ficaram tocando as músicas do Oasis e do High Flying Birds no estacionamento, e eles sempre erravam as letras. Eu me sentei enquanto tomava um drink e dizia 'não são as palavras certas' e aí, comecei a escrever a nova canção por conta disso."
A música, ele disse, retrata algo bem pessoal. "Acredito que quando as pessoas a escutarem, elas vão entender o porquê, mas é sobre estar cansado de ficar discutindo. É sobre o ditado dead to the world (usado no inglês para definir alguém que está em um sono profundo). Tive de explicá-lo para as garotas francesas da banda o que significava. É quando você está no mais profundo dos sonos."
Dead to the World se alia a outros dois singles de Council Skies que já foram liberados: Pretty Boy e Easy Now. Em um comunicado, o artista fala que este álbum será o "mais variado e talentoso" trabalho em carreira solo que realizou até o momento. "É como voltar ao início. Sonhar acordado, olhar para o céu e se perguntar o que a vida poderia ser  isso é tão verdadeiro para mim agora quanto era no início dos anos 90. Quando eu estava crescendo em meio à pobreza e ao desemprego, a música me tirou disso. O programa de televisão Top Of The Pops transformou a noite de quinta-feira em um mundo de fantasia e é isso que eu acho que a música deveria ser. Quero que minha música seja edificante e transformadora de alguma forma."

Veja Também

Vale Música abre 100 vagas de ensino musical para jovens da Grande Vitória

Ná canta as músicas de Zécarlos Ribeiro em EP cheio de ritmos

Carlos Papel completa 70 anos e grava show inédito no Palácio Sônia Cabral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados