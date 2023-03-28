Carlos Papel completa 70 anos e grava show inédito no Palácio Sônia Cabral

Carlos Papel completa 70 anos em espetáculo no Sônia Cabral Crédito: Mariana Garcia

Com 57 anos de estrada, Carlos Papel está completando 70 anos e prepara um show pra lá de especial, a ser realizado (e gravado) nesta quarta (29), no Palácio Sônia Cabral, em Vitória, com entrada franca. Nascido no Rio de Janeiro, mas capixaba de coração desde que pisou nessas terras, em 1981, Papel promete um show inédito, que será gravado com recursos tecnológicos de alta qualidade.

"Gravei outros shows ao vivo, mas não da forma como esse será gravado, com todos os requisitos tecnológicos, captação de áudio e de qualidade sonora. Essa nova perspectiva me deixa feliz e emocionado nessa altura do meu tempo", comenta o músico, revelando que os trechos serão lançados nas redes sociais após a edição.

"Carlos Papel 70" - o espetáculo - traz 17 canções que marcam a carreira do artista, que vão desde sucessos conhecidos, como "Sol da Manhã”, vencedora do Festival da Música Popular Capixaba, em 1981, até duas composições inéditas: "O Sonho Acende a Luz” e "Sequências Rosa", essa última composta com a sua filha, Fernanda Nali, que também assina a coordenação do show.

Na apresentação, Papel estará acompanhando de uma banda-base formada por baixo acústico (Maurício Biazzi), bateria (João Fideles) e violão/guitarra (Potiguara Menezes) e traz convidados como Marcos Coco, Aloyr Jr., Dão Borba, Luiza Dutra e Caio Maciel.

"No Espírito Santo, minha produção musical triplicou. Tenho cerca de 200 canções gravadas e mais de duas mil composições. Narrar a beleza que os olhos da gente têm o privilégio de desfrutar é uma forma também de combater a desigualdade e de lutar pelo lugar da gente", analisa.

Carlos Papel, que está prestes a se formar no curso de Música da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), revela como encara a sua carreira:

"O grande sucesso, que vou chamar de êxito, é você estar fazendo coisas, desenvolvendo e evoluir dentro do que você faz. O sucesso é pessoal. Aqui tenho o respeito das pessoas, principalmente do meio musical, e sou útil dentro do que estou fazendo. Isso para mim é um grande sucesso", complementa.

"CARLOS PAPEL 70"