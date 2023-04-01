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Surpresa

Ivete Sangalo visita Lore e Leo Santana e funcionária passa mal de emoção

A funcionária do casal é muito fã da baiana e acabou passando mal com a presença de Ivete.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 12:32

A cantora Ivete Sangalo
Ivete Sangalo apareceu de surpresa na casa de Lore Improta e Léo Santana Crédito: Instagram/@ivetesangalo
A influenciadora e dançarina Lore Improta, divulgou nesta quinta-feira, 30, um episódio "pra lá de engraçado". Lore contou por meio dos stories sobre uma visita inesperada da cantora Ivete Sangalo. Na semana passada, quando Lore havia levado a filha Liz, 1 ano, ao pediatra, e Leo Santana, marido da bailarina, estava viajando, a responsável pela residência era Zene, funcionária da família. Foi quando nada mais nada menos que Ivete Sangalo apareceu de surpresa. A funcionária do casal é muito fã da baiana e acabou passando mal com a presença de Ivete.
Então Zene ligou, imediatamente, para Lore contando da visita inesperada e explicou que estava passando mal. Ivete também falou com Lore ao telefone. "Minha filha, passei aí para ver vocês, ver Liz, e fui entrando na casa e fechando a porta. A moça, uma fofa que trabalha com vocês, começou a desfalecer em meus braços e eu gritando "Lorena" dentro da casa e ninguém aparecia. Ela (funcionária) não conseguia falar que você não estava em casa", disse Ivete.
Zene que também aparece nos stories contanto a história, relatou que a cabeça ficou "desse tamanho (grande)". Lore então fala que agora já está tudo certo, uma vez que, Zene já encontrou com a cantora. "Meu coração não aguenta, não", diz a funcionária.

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