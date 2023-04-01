Denise Rocha fatura R$ 100 mil para defender homens infiéis no OnlyFans

A advogada Denise Rocha decidiu diversificar seus serviços na plataforma de conteúdo adulto. Além dos fotos e vídeos íntimos, ela oferece um serviço especializado para defender homens inféis.
Em entrevista ao New York Post, a modelo contou como começou. "Apesar do que muitos pensam, não desisti da carreira de advogada. Ele pediu ‘por favor’ para eu representá-lo”, diz Denise. "Ele ouviu falar da minha fama como profissional e disse que só eu poderia resolver a situação”. A advogada diz que sempre foi “recomendada para dar ajuda especializada nessa área” muito antes de ingressar no mundo digital.
De acordo com Denise, ela chega a faturar cerca de R$ 100 mil por mês com a ajuda especializada, pois é muito "recomendada nessa área". "Na verdade, recebo mais de 70 pedidos diários para representar cônjuges infiéis. Sou referência nesse assunto", afirmou.
"Eu particularmente acho muito bom. Até porque agora recebo 50% mais pedidos. Muitos casos têm resultados altamente imprevisíveis para as diferentes partes envolvidas. Embora a infidelidade não acarrete punição por lei no Brasil, ser um trapaceiro ainda pode trazer consequências enormes".