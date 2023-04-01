Denise Rocha fatura R$ 100 mil para defender homens infiéis no OnlyFans

Além dos fotos e vídeos íntimos, ela oferece um serviço especializado para defender homens inféis. Crédito: Reprodução @Deniserocha.oficial

A advogada Denise Rocha decidiu diversificar seus serviços na plataforma de conteúdo adulto. Além dos fotos e vídeos íntimos, ela oferece um serviço especializado para defender homens inféis.

Em entrevista ao New York Post, a modelo contou como começou. "Apesar do que muitos pensam, não desisti da carreira de advogada. Ele pediu ‘por favor’ para eu representá-lo”, diz Denise. "Ele ouviu falar da minha fama como profissional e disse que só eu poderia resolver a situação”. A advogada diz que sempre foi “recomendada para dar ajuda especializada nessa área” muito antes de ingressar no mundo digital.

De acordo com Denise, ela chega a faturar cerca de R$ 100 mil por mês com a ajuda especializada, pois é muito "recomendada nessa área". "Na verdade, recebo mais de 70 pedidos diários para representar cônjuges infiéis. Sou referência nesse assunto", afirmou.