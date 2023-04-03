Nasce Otto, segundo filho de Projota e Tâmara Contro; casal está separado

O filho de Projota e Tâmara Contro nasceu nesta segunda (3), cinco dias após o término do casal Crédito: Instagram@projota

Nesta segunda-feira (3), nasceu Otto, segundo filho de Projota e Tâmara Contro, no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. Os dois celebraram o momento e compartilharam imagens do recém-nascido nas redes sociais.

"Otto nasceu junto ao sol, às 06h05 da manhã. Tão sereno que até faz a gente desacreditar de signos, pois eu jamais vi tamanha tranquilidade em um ariano. Ariano como seu pai. E eu sou seu pai... cabe um mundo nessas palavras", disse o cantor.

Ele continuou: "Que seja feliz, que seja sonhador, que seja corajoso, que mesmo diante de todos os obstáculos que virão, que seja você, Otto".

Em outra publicação e com fotos diferentes, Tâmara registrou: "Otto já está em meus braços, eu nem sei como agradecer a Deus por tanto, amém vida".

O nascimento acontece poucos dias após o anúncio de que Tâmara e Projota não são mais um casal. No último dia 29, por meio dos stories do Instagram, ela revelou que os dois estão separados.

"Sim, (estamos separados). Mas, como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças", escreveu na ocasião.