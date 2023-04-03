Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paternidade

Nasce Otto, segundo filho de Projota e Tâmara Contro; casal está separado

O cantor e a ex-mulher compartilharam fotos do recém-nascido nas redes sociais; veja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 17:29

O filho de Projota e Tâmara Contro nasceu nesta segunda (3), cinco dias após o término do casal
O filho de Projota e Tâmara Contro nasceu nesta segunda (3), cinco dias após o término do casal Crédito: Instagram@projota
Nesta segunda-feira (3), nasceu Otto, segundo filho de Projota e Tâmara Contro, no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. Os dois celebraram o momento e compartilharam imagens do recém-nascido nas redes sociais.
"Otto nasceu junto ao sol, às 06h05 da manhã. Tão sereno que até faz a gente desacreditar de signos, pois eu jamais vi tamanha tranquilidade em um ariano. Ariano como seu pai. E eu sou seu pai... cabe um mundo nessas palavras", disse o cantor.
Ele continuou: "Que seja feliz, que seja sonhador, que seja corajoso, que mesmo diante de todos os obstáculos que virão, que seja você, Otto".
Em outra publicação e com fotos diferentes, Tâmara registrou: "Otto já está em meus braços, eu nem sei como agradecer a Deus por tanto, amém vida".
O nascimento acontece poucos dias após o anúncio de que Tâmara e Projota não são mais um casal. No último dia 29, por meio dos stories do Instagram, ela revelou que os dois estão separados.
"Sim, (estamos separados). Mas, como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças", escreveu na ocasião.
Eles se casaram em 2019 e são pais de Marieva, de 3 anos. A menina, inclusive, tem um perfil no Instagram e já apareceu ao lado do irmão em um vídeo que mostra ela conhecendo o bebê pela primeira vez.

Veja Também

Chega ao fim casamento de Tâmara e Projota

Internet critica Patrícia Poeta por interromper Manoel Soares no "Encontro"

Xuxa reflete sobre início de carreira: "não acredite nas pessoas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados