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Eterna rainha

Xuxa reflete sobre início de carreira: "não acredite nas pessoas"

Apresentadora comemorou 60 anos no último dia 27; ela fez uma festa para celebrar a data em um cruzeiro temático aberto a fãs
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 16:22

Xuxa completou 60 anos no último dia 27 e comemorou com um cruzeiro temático
Xuxa completou 60 anos no último dia 27 e comemorou com um cruzeiro temático Crédito: Blad Meneghel/Divulgação
Após completar 60 anos, Xuxa refletiu sobre o início da carreira durante o cruzeiro temático que criou para celebrar a data. A apresentadora completou a sexta década de vida no último dia 27 e recebeu fãs no navio que contou com shows de Glória Groove, Daniela Mercury e Claudia Leitte.
Em entrevista especial do "Fantástico", que foi ao ar neste domingo, 2, a cantora relembrou marcos importantes de sua vida pessoal e profissional durante os dias em que ficou no cruzeiro. Ela também deu conselhos para si mesma mais nova.
"Eu diria para ela [a Xuxa mais jovem] tentar se informar ao máximo. [...] Em segundo lugar, eu diria: 'Xuxinha, faz o seguinte: não acredita muito nas pessoas não (sic)'. Eu ia dar um abraço nela e dizer: 'Meu amor, abre o olho e os ouvidos e fecha um pouco a sua boca'", disse.
Xuxa também contou que aconselharia a sua versão mais nova a aproveitar mais a vida afetiva. "Eu achava que ninguém ia morrer perto de mim. [...] Eu iria dizer mais 'eu te amo', agarrar mais, beijar mais", refletiu.
A apresentadora ganhou inúmeras homenagens durante o aniversário e, em julho, vai estrelar um documentário sobre sua vida produzido por Pedro Bial. Segundo ela, a produção mostrará abusos que sofreu durante a vida.
"Eu achava que eu estava protegida, ou que estavam me protegendo. Eu saí e pensei: 'Como eu deixei tudo isso acontecer comigo? Como eu aceitei tudo isso? Como eu sobrevivi a tudo isso?'", comentou a apresentadora sobre o documentário durante uma participação no programa Saia Justa, do canal GNT.

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