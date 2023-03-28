Nicole Bahls quebra o pé durante cruzeiro da Xuxa

Nicole Bahls quebrou o pé no Navio da Xuxa e não conseguiu assistir apresentação da Rainha dos Baixinhos Crédito: Instagram/@nicolebahls

A ida ao Navio da Xuxa não foi como o esperado para Nicole Bahls. No último dia (26), a caminho do show em que a Rainha dos Baixinhos desceria da nave para se apresentar, a modelo torceu o pé e quebrou o tornozelo direito. Nicole precisou ir ao hospital da embarcação e acabou não assistindo ao momento mais esperado da viagem.

O atendimento foi realizado por dois médicos que precisaram medicar a modelo com morfina para conseguir dormir.

Ao portal Gshow, Nicole disse que chorou muito — mais por perder o show de Xuxa do que pela dor. A modelo também contou que ficará de repouso por três semanas em um sítio em Itaboraí, no Rio de Janeiro.