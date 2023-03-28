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Por água abaixo

Nicole Bahls quebra o pé durante cruzeiro da Xuxa

A modelo quebrou o tornozelo direito quando estava pronta, a caminho da performance da apresentadora no navio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Março de 2023 às 15:31

Nicole Bahls quebrou o pé no Navio da Xuxa e não conseguiu assistir apresentação da Rainha dos Baixinhos
Nicole Bahls quebrou o pé no Navio da Xuxa e não conseguiu assistir apresentação da Rainha dos Baixinhos Crédito: Instagram/@nicolebahls
A ida ao Navio da Xuxa não foi como o esperado para Nicole Bahls. No último dia (26), a caminho do show em que a Rainha dos Baixinhos desceria da nave para se apresentar, a modelo torceu o pé e quebrou o tornozelo direito. Nicole precisou ir ao hospital da embarcação e acabou não assistindo ao momento mais esperado da viagem.
O atendimento foi realizado por dois médicos que precisaram medicar a modelo com morfina para conseguir dormir.
Ao portal Gshow, Nicole disse que chorou muito — mais por perder o show de Xuxa do que pela dor. A modelo também contou que ficará de repouso por três semanas em um sítio em Itaboraí, no Rio de Janeiro.
Nicole foi uma das convidadas para embarcar no Navio e comemorar os 60 anos da Rainha dos Baixinhos em alto mar, na sexta (24).

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