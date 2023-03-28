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Personagem de Selena Gomez seria LGBT+ em série teen icônica, diz produtor

Peter Murrieta revelou que Disney não autorizou que Alex Russo vivesse um relacionamento homoafetivo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Março de 2023 às 11:19

A cantora Selena Gomez em 2013
A cantora Selena Gomez em 2013 Crédito: Honopix/Folhapress
A icônica personagem de Selena Gomez na série teen Os Feiticeiros de Waverly Place, do Disney Channel, poderia ter revolucionado o canal na época em que o programa estava no ar, entre 2007 e 2012. Segundo o produtor executivo Peter Murrieta, seu plano era que Alex Russo fizesse parte da comunidade LGBT+.
Em entrevista ao podcast Wizards Of Waverly Pod, Peter Murrieta revelou o desejo de que a personagem vivesse um relacionamento homoafetivo com Stevie (Hayley Kiyoko), que se juntou ao elenco na terceira temporada. No entanto, a ideia foi impedida pelo canal que, na época, era culturalmente conservador e proibia qualquer relação ou movimentação explícita do tipo, explicou ele.
"Gostaria de ter jogado mais com o que era bastante óbvio para muitos de nós. Não conseguimos naquela época, mas ficou bem claro para todos nós qual era esse relacionamento. (...) Isso teria sido ótimo", declarou o produtor.
O romance estava programado para os episódios finais da série. "Eu esperava que a quarta temporada fosse sobre a construção do relacionamento de Alex e Stevie", detalhou.

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