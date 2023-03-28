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Fim?

AJ McLean, do Backstreet Boys, se separa da mulher após 18 anos: 'Trabalhar em nós mesmos'

O casal afirma que a separação não é um divórcio e que ainda tentará se reconciliar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Março de 2023 às 09:40

AJ McLean, membro do Backstreet Boys, e sua mulher, Rochelle DeAnna McLean, anunciaram nesta segunda-feira, 27, que estão se separando após 18 anos de união.
Em comunicado enviado ao site TMZ, o ex-casal afirmou que a decisão não é um divórcio e que ainda tentará a reconciliação após algum tempo de distância.
"Casamento é difícil, mas vale a pena. Decidimos mutuamente nos separar temporariamente para trabalhar em nós mesmos e em nosso casamento com a esperança de construir um futuro mais forte", disseram AJ e Rochelle.
Eles completaram: "O plano é voltarmos e continuar a nutrir nosso amor um pelo outro e por nossa família. Pedimos respeito e privacidade neste momento. A separação já é difícil o suficiente sem comentários, por favor, seja gentil e lembre-se de que há crianças envolvidas".
Os dois são pais de duas garotas, Elliott, de 10 anos, e Lyric, de 6. Eles se casaram em 2011, em uma cerimônia em Los Angeles, nos Estados Unidos, após seis anos de namoro.

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