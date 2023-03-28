AJ McLean, do Backstreet Boys, se separa da mulher após 18 anos: 'Trabalhar em nós mesmos'

AJ McLean, membro do Backstreet Boys, e sua mulher, Rochelle DeAnna McLean, anunciaram nesta segunda-feira, 27, que estão se separando após 18 anos de união.

Em comunicado enviado ao site TMZ, o ex-casal afirmou que a decisão não é um divórcio e que ainda tentará a reconciliação após algum tempo de distância.

"Casamento é difícil, mas vale a pena. Decidimos mutuamente nos separar temporariamente para trabalhar em nós mesmos e em nosso casamento com a esperança de construir um futuro mais forte", disseram AJ e Rochelle.

Eles completaram: "O plano é voltarmos e continuar a nutrir nosso amor um pelo outro e por nossa família. Pedimos respeito e privacidade neste momento. A separação já é difícil o suficiente sem comentários, por favor, seja gentil e lembre-se de que há crianças envolvidas".