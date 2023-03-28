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Jeremy Renner aparece andando após grave acidente na neve em janeiro

Ator se feriu enquanto limpava neve perto de sua casa, nos Estados Unidos, no início deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Março de 2023 às 10:04

Jeremy Renner aparece andando após grave acidente na neve em janeiro
Jeremy Renner aparece andando após grave acidente na neve em janeiro Crédito: Instagram/@jeremyrenner
O ator Jeremy Renner apareceu andando em um vídeo publicado na conta dele no Twitter no domingo, 26. O ator sofreu um acidente enquanto limpava neve e ficou internado por um tempo, mas está se recuperando em casa.
"Agora tenho que encontrar outras coisas para ocupar meu tempo para que meu corpo possa se recuperar", escreveu ele na legenda.

O ACIDENTE

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro da franquia Os Vingadores, sofreu um grave acidente recentemente enquanto limpava neve perto de sua casa, em Nevada. Segundo o astro, ele quebrou 30 ossos, além de ter perdido muito sangue.
De acordo com um relatório, o astro do cinema esqueceu de ativar o freio de emergência. "O removedor de neve Pistenbully começou a deslizar, fazendo com que Renner saísse do veículo sem acionar o freio de emergência", aborda o documento.
Renner teria tentado desviar o veículo para não atingir o sobrinho. O ator foi socorrido por seu familiar e um vizinho, sendo levado de helicóptero para o hospital.

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