Xuxa diz que documentário mostrará abusos sofridos: "Me fez pensar como sobrevivi"

Xuxa terá documentário relatando sua vida e carreira no Globoplay Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Às vesperas de comemorar 60 anos, a apresentadora Xuxa se prepara para ser tema de um documentário sobre a sua vida. Durante a participação no programa Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira (8), a artista deu mais detalhes sobre a produção, que disse que mostrará os abusos que sofreu durante a vida.

Xuxa contou que teve contato com coisas que nem ela mesma sabia que tinham tido grande impacto na sua trajetória. "Eu revivi tudo aquilo. Eles mexeram não só no baú, mexeram em caixinhas que já estavam fechadas por muito tempo", disse.

A apresentadora disse ter reencontrado pessoas que não via há anos, como sua ex-empresária Marlene Mattos, o ex-diretor da Rede Globo Boni e Marcelo Ribeiro, ex-ator mirim de Amor Estranho Amor. "Eu acho que as pessoas que acham que me conhecem vão ver aquilo e vão dizer: 'Nossa, eu não sabia nada dela'. Eu estou falando isso porque eu também não sabia daquilo", revelou.

Depois de quase 20 anos sem se falar, @xuxameneghel reencontra Marlene Mattos em série documental do @globoplay: "saí de lá impactada, deu uma bugada na minha cabeça". #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/idD7k8PWbw — Canal GNT (@canalgnt) March 9, 2023

Ela elogiou o trabalho de pesquisa feito pela equipe que produziu o documentário e disse que a produção mostrará um lado "frágil" da artista. "Não é aquele documentário para dizer: 'Eu me amo'. Vocês vão me ver frágil, vocês vão me ver acolhida, vocês vão me ver de todas as maneiras", afirmou.

Xuxa comentou que a produção a fez perceber o quanto foi abusada. "Todos os tipos de abuso eu vivi no meu trabalho. Não apenas da Marlene [Mattos], mas em geral. E, acima de tudo, eu acreditava. Eu achava que eu estava protegida, ou que estavam me protegendo. Eu saí e pensei: 'Como eu deixei tudo isso acontecer comigo? Como eu aceitei tudo isso? Como eu sobrevivi a tudo isso?'", disse.