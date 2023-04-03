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É o amor

Eduardo Costa se casará com a capixaba Mariana Polastreli nesta semana

Informação foi revelada pelo próprio cantor à coluna Leo Dias. Cerimônia deve ser íntima e restrita a familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 11:58

Eduardo Costa revela casamento com capixaba nesta semana
Eduardo Costa revela casamento com capixaba nesta semana Crédito: Instagram/@marianapolastreli
O amor está no ar no mundo dos sertanejos. Eduardo Costa se casará com a capixaba Mariana Polastreli nesta semana. A informação foi dada pelo próprio cantor ao colunista Leo Dias. De acordo com a publicação, Costa se casará no civil com uma cerimônia intimista em casa apenas para a família.
"A gente mora junto há muito tempo e a gente já casou (moramos juntos). E te conto mais, a gente vai casar no civil esta semana", disse o cantor.
O pedido de casamento foi feito no dia 10 de junho de 2022, quando os dois completaram um ano juntos, mas Eduardo e Mariana já se consideravam casados. Como são de religiões diferentes — Eduardo é judeu e Mariana é evangélica —, o cantor adiantou também que pretende realizar duas cerimônias religiosas mais pra frente. 
Juntos desde junho de 2021,  o começo da relação de Eduardo e Mariana foi marcado por polêmicas. O ex-marido da influenciadora e empresária capixaba a acusou de abandonar o casamento e os filhos para se relacionar com o sertanejo.
Na época, Mariana respondeu dizendo que dividia a guarda dos filhos com o ex e que ajudava a arcar com os custos das crianças.

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