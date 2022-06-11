Eduardo Costa fica noivo da capixaba Mariana Polastreli Crédito: Instagram/@marianapolastreli

Eduardo Costa, 43, e Mariana Polatrelli trocaram alianças de noivado um ano após o início do relacionamento. O anúncio foi feito por uma postagem no Instagram da empresária capixaba, em collab com a conta do sertanejo.

"Noivamos exatamente na data que nos encontramos e de lá para cá não nos separamos por nenhum dia. Em nome de Jesus, por nossas escolhas, ficaremos assim por toda nossa vida", explica Mariana no post.

"Eu amo você, meu amor, e viveria cada momento, enfrentaria tudo novamente para estarmos aqui onde estamos. Tenho muito orgulho do homem que você é e muito mais pelo que você tem se tornado. Obrigada por me fazer um ser humano melhor", continuou

Nos comentários, Eduardo deixou uma declaração para a amada: "Obrigado por tudo, minha vida. DEUS nos abençoe e guarde nossa família de todo o mal em nome de JESUS. Te amo".

INÍCIO CONTURBADO

Hoje, a noiva de Eduardo Costa e o ex-marido compartilham a guarda dos três filhos após a separação. A relação entre os dois é de amizade, com Eduardo - o empresário - chegando a posar com o sertanejo em uma postagem nas redes sociais.