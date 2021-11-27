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É o amor

Eduardo Costa posta primeira foto com a namorada capixaba

Após seis meses namorando a empresária Mariana Polastreli, o cantor postou a primeira foto ao lado da amada na rede social
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 10:10

Eduardo Costa e Mariana Polastreli
Eduardo Costa e Mariana Polastreli: ele postou a primeira foto com a namorada Crédito: Reprodução @eduardocosta
O amor do cantor Eduardo Costa e a empresária e digital influencer Mariana Polastreli continua firme. Apesar da discrição do sertanejo sobre o relacionamento nas redes sociais, ele surpreendeu os seus seguidores ao postar a primeira foto com a namorada capixaba.
"De vez em quando eu e @marianapolastreli vamos vir aqui ver vocês. Né amor. To me policiando muito em rede social, sabe! Rede social não é lugar pra desnudar a alma", escreveu na legenda. 
O sertanejo ainda escreveu: "Quem joga sua alma no ventilador da internet corre o risco de nunca mais juntar seus pedaços. Preserve-se. Intimidade não é para amigo de Facebook. É para amigos de verdade. Mostrar amor e a intimidade em rede social não é intimidade, é publicidade. Enfim. Meu povo, eu amo vocês demais da conta".
Já Mariana escreveu para o namorado: "O lugar que eu quero estar é por todo sempre ao seu lado. Te amo meu amor". 

HISTÓRIA

Mariana Polastreli foi apontada como o novo amor de Eduardo Costa em junho deste ano. Os dois se conheceram pela internet e passaram a se encontrar  desde uma ocasião em que a capixaba de Alegre visitou a capital Vitória. Ela, que é digital influencer e empresária, tem três filhos e até pouco tempo era casada, como o próprio ex-marido revelou, na época, para o colunista Leo Dias, do Metrópoles.
Segundo Eduardo Polastreli, Mariana o traiu com o sertanejo e o abandonou com os três filhos do ex-casal. “Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo”, lembrou na entrevista. 
Mariana já declarou que divide a guarda das crianças com o ex-marido para que os filhos não sejam afetados pela separação.

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