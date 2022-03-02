Capixaba, mulher de Eduardo Costa reencontra o pai após 18 anos

Mulher de Eduardo Costa, Mariana Polastreli reencontrou o pai, após 18 anos, durante uma viagem aos Estados Unidos Crédito: Reprodução/ Instagram @marianapolastreli

Mariana Polastreli continua vivendo momentos de emoção durante sua passagem pelos Estados Unidos. A empresáriacontinua vivendo momentos de emoção durante sua passagem pelos Estados Unidos. Após anunciar o casamento com Eduardo Costa pelas redes sociais, a capixaba passou por outra sensação inesquecível: reencontrou o pai após ficar 18 anos sem vê-lo.

O esperado encontro aconteceu em Boston, durante a viagem que a loira faz ao lado de Eduardo, que realiza uma série de shows pelos EUA. Mariana registrou o contato com Ivenilton Pravato também pela web, nesta terça-feira (1º).

"Por 18 anos eu sonhei, sonhei e sonhei inúmeras e inúmeras vezes por esse momento. Eu sempre imaginava várias situações de como pudesse ser, mas esse abraço era a única coisa que eu tinha certeza que seria dessa maneira", escreveu, emocionada, no Instagram.

"Foram as duas sensações extremas que senti em um único momento: a indescritível alegria de rever meu pai e a sensação mais dolorosa quando fui embora, é como se estivesse deixando-o novamente", relatou, sem explicar o motivo de ter ficado quase duas décadas sem ver Ivenilton.

Anda na postagem, Mariana afirmou que o momento nunca sairá de sua memória. "Obrigada meu amor (Eduardo Costa) por me proporcionar esse momento. Sem você, nada disso teria acontecido. Eu amo você, vida", destacou, revelando toda a paixão que sente pelo sertanejo.