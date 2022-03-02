Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pura emoção!

Capixaba, mulher de Eduardo Costa reencontra o pai após 18 anos

O encontro entre a empresária Mariana Polastreli e Ivenilton Pravato - que aconteceu em Boston (EUA) - foi compartilhado nas redes sociais da empresária nesta terça-feira (1°)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Março de 2022 às 15:35

Mulher de Eduardo Costa, Mariana Polastreli reencontrou o pai, após 18 anos, durante uma viagem aos Estados Unidos
Mulher de Eduardo Costa, Mariana Polastreli reencontrou o pai, após 18 anos, durante uma viagem aos Estados Unidos Crédito: Reprodução/ Instagram @marianapolastreli
A empresária Mariana Polastreli continua vivendo momentos de emoção durante sua passagem pelos Estados Unidos. Após anunciar o casamento com Eduardo Costa pelas redes sociais, a capixaba passou por outra sensação inesquecível: reencontrou o pai após ficar 18 anos sem vê-lo.
O esperado encontro aconteceu em Boston, durante a viagem que a loira faz ao lado de Eduardo, que realiza uma série de shows pelos EUA. Mariana registrou o contato com Ivenilton Pravato também pela web, nesta terça-feira (1º).
"Por 18 anos eu sonhei, sonhei e sonhei inúmeras e inúmeras vezes por esse momento. Eu sempre imaginava várias situações de como pudesse ser, mas esse abraço era a única coisa que eu tinha certeza que seria dessa maneira", escreveu, emocionada, no Instagram.
"Foram as duas sensações extremas que senti em um único momento: a indescritível alegria de rever meu pai e a sensação mais dolorosa quando fui embora, é como se estivesse deixando-o novamente", relatou, sem explicar o motivo de ter ficado quase duas décadas sem ver Ivenilton.

Veja Também

Ana Beatriz Nogueira descobre câncer no pulmão

Tiago Leifert fala do câncer da filha e revela alegria em ajudar outros pais

Tiago Abravanel curte carnaval e diz que BBB 22 foi um 'sonho muito doido'

Anda na postagem, Mariana afirmou que o momento nunca sairá de sua memória. "Obrigada meu amor (Eduardo Costa) por me proporcionar esse momento. Sem você, nada disso teria acontecido. Eu amo você, vida", destacou, revelando toda a paixão que sente pelo sertanejo.
Muito afetuosa, a capixaba desejou saúde ao pai. "Que Deus te dê muita saúde para que o senhor viva muitos e muitos anos para realizar todos os seus sonhos. Te Amo, meu 'véi'", despedindo-se carinhosamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eduardo Costa Estados Unidos Famosos Somos Capixabas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados