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Capixaba revela que está casada com Eduardo Costa: "Amo e sou fã”

Nos Estados Unidos, Mariana Polastreli decidiu revelar que Eduardo Costa é oficialmente seu marido. Encerrando com as especulações, a empresária ainda se declarou para o cantor: “Amo meu marido”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 15:33

A capixaba Mariana Polastreli decidiu revelar que Eduardo Costa é oficialmente seu marido
A capixaba Mariana Polastreli decidiu revelar que Eduardo Costa é oficialmente seu marido Crédito: Reprodução/Instagram/@marianapolastreli
A capixaba Mariana Polastreli decidiu contar para os fãs que está oficialmente casada com o cantor Eduardo Costa. Passando uma temporada nos Estados Unidos, local onde o sertanejo faz alguns shows, a empresária revelou a novidade nas redes sociais, no último domingo (27).
“Gente, a comparação sobre a 'pessoa' do meu marido Eduardo (sim, somos casados) para o artista Eduardo Costa. Eu separo as 'duas' pessoas", disse Mariana.
Na sequência, a capixaba ainda faz uma declaração para o cônjuge. “Amo meu marido, Eduardo, e sou fã do Eduardo Costa artista”, completou.
Além do storie divulgando o status civil do casal, Mariana também está fazendo várias postagens sobre os bastidores da turnê do sertanejo pelos Estados Unidos. 
Stories da capixaba Mariana Polastreli sobre o relacionamento com o cantor Eduardo Costa
Stories da capixaba Mariana Polastreli sobre o relacionamento com o cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram/@marianapolastreli

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