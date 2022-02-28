Capixaba revela que está casada com Eduardo Costa: "Amo e sou fã”

A capixaba Mariana Polastreli decidiu revelar que Eduardo Costa é oficialmente seu marido Crédito: Reprodução/Instagram/@marianapolastreli

A capixaba Mariana Polastreli decidiu contar para os fãs que está oficialmente casada com o cantor Eduardo Costa. Passando uma temporada nos Estados Unidos, local onde o sertanejo faz alguns shows, a empresária revelou a novidade nas redes sociais, no último domingo (27).

“Gente, a comparação sobre a 'pessoa' do meu marido Eduardo (sim, somos casados) para o artista Eduardo Costa. Eu separo as 'duas' pessoas", disse Mariana.

Na sequência, a capixaba ainda faz uma declaração para o cônjuge. “Amo meu marido, Eduardo, e sou fã do Eduardo Costa artista”, completou.

Além do storie divulgando o status civil do casal, Mariana também está fazendo várias postagens sobre os bastidores da turnê do sertanejo pelos Estados Unidos.