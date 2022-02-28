Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Anitta puxa mutirão em apoio a Lina no "BBB 22" e defende representatividade

Cantora disse que deseja ver a 'primeira mulher trans campeã do programa. Anitta usou as redes sociais para defender a estadia de Lina na casa do "BBB 22"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 10:22

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução @Anitta
No Paredão com Arthur Aguiar e Larissa, Linn da Quebrada recebeu um apoio pra lá de especial no Twitter nesta madrugada (28). Anitta, 28, usou as redes sociais para defender a estadia de Lina na casa do "BBB 22" (Globo). O resultado da eliminação acontece amanhã, terça-feira (1º).
"Bom... Linn da Quebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro Paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essA monA ficar", escreveu Anitta em seu perfil oficial no Twitter, reforçando também o uso do pronome feminino para se referir à Lina (seu nome de certidão).
"Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB simmmm", completou a voz de "Girl From Rio".
Anitta reforçou que sua torcida para Lina vai além da sua representatividade como mulher travesti. "Mas obviamente não só por isso. Quem assiste sabe que elA é MARAAAAAAA", completou.
O perfil oficial de Linn da Quebrada respondeu aos tuítes da cantora e agradeceu o apoio e carinho. "Anittaaaaaa!!!! Bora fazer mutirão! Vamos te chamar no privado. A Lina vai morrer de chorar quando sair campeã e ficar sabendo que você está com ela", escreveu o administrador da página.
"Uma pessoa de caráter maravilhoso que dá voz a uma minoria muito injustiçada. Cada semana de permanência da Lina nessa casa é uma vitória para a visibilidade trans", respondeu Anitta.

Veja Também

Larissa diz que está perdida e sabe que vai ser eliminada: 'Vai acontecer'

Em SP, Tiago Abravanel reencontra o marido: 'Não vou te largar mais'

Larissa, Linn da Quebrada e Arthur disputam paredão do "BBB 22"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta BBB Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados