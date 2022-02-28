Anitta puxa mutirão em apoio a Lina no "BBB 22" e defende representatividade

Anitta Crédito: Reprodução @Anitta

No Paredão com Arthur Aguiar e Larissa, Linn da Quebrada recebeu um apoio pra lá de especial no Twitter nesta madrugada (28). Anitta, 28, usou as redes sociais para defender a estadia de Lina na casa do "BBB 22" (Globo). O resultado da eliminação acontece amanhã, terça-feira (1º).

"Bom... Linn da Quebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro Paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essA monA ficar", escreveu Anitta em seu perfil oficial no Twitter, reforçando também o uso do pronome feminino para se referir à Lina (seu nome de certidão).

"Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB simmmm", completou a voz de "Girl From Rio".

Anitta reforçou que sua torcida para Lina vai além da sua representatividade como mulher travesti. "Mas obviamente não só por isso. Quem assiste sabe que elA é MARAAAAAAA", completou.

O perfil oficial de Linn da Quebrada respondeu aos tuítes da cantora e agradeceu o apoio e carinho. "Anittaaaaaa!!!! Bora fazer mutirão! Vamos te chamar no privado. A Lina vai morrer de chorar quando sair campeã e ficar sabendo que você está com ela", escreveu o administrador da página.

"Uma pessoa de caráter maravilhoso que dá voz a uma minoria muito injustiçada. Cada semana de permanência da Lina nessa casa é uma vitória para a visibilidade trans", respondeu Anitta.