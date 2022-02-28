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Após o BBB

Em SP, Tiago Abravanel reencontra o marido: 'Não vou te largar mais'

Ele desistiu do programa neste domingo (27) e já está em São Paulo. O ex-participante do BBB 22 reencontrou familiares e o marido Fernando Poli
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 10:04

Fernando Poli mostra momento do reencontro com o marido Tiago Abravanel
Fernando Poli mostra momento do reencontro com o marido Tiago Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram/@ferpoli
Tiago Abravanel, 34, não perdeu tempo no Rio de Janeiro (RJ) após deixar o Big Brother Brasil 22 (Globo) por vontade própria na tarde de domingo (27). Em poucas horas o cantor foi visto embarcando em um voo comercial e nesta noite chegou em São Paulo (SP), onde mora.
O ex-participante do BBB 22 reencontrou familiares e o marido Fernando Poli, 37, com quem ainda não se casou oficialmente, mas está junto há sete anos e mora junto. O momento do casal foi gravado por Poli e publicado nas redes sociais.
No vídeo, os dois aparecem dentro de um carro e não escondem a felicidade do reencontro após mais de um mês separados. "Gente, olha quem tá aqui", disse Fernando Poli. "Oi, eu cheguei amor", afirmou em seguida o neto do Silvio Santos.
"Meu Deus do céu, que loucura! Não vou te largar nunca mais", completo Abravanel, que ainda se declarou para o amado: "Eu te amo". Fernando Poli disse para o marido que ele é maravilhoso e o ex-BBB rebateu dizendo que ainda precisa "descobrir o que ele é aqui fora". "Vou descobrir daqui a pouco", disse descontraído.
Poli garantiu ao Tiago Abravanel que ele é brilhante e querido por muitos. "De verdade, a gente te ama muito. Muita gente te ama".
Antes do reencontro com Tiago Abravanel, Fernando Poli também usou o seu perfil para comentar sobre a desistência do artista e disse que apesar de tudo ele "sempre será o seu campeão".
"Essa foto eu ia postar só na final, mas hoje é a sua final. Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem. Você será sempre o nosso maior campeão. Seu coração é muito grande para tudo isso. Amor eu te amo. Vem para casa, vem para a casa do amor", escreveu Poli.
Abravanel apertou o botão da desistência do BBB 22 sem qualquer aviso prévio aos seus colegas de confinamento. Muitos choraram e lamentaram a decisão do brother, em especial Arthur Aguiar, que chegou a pedir desculpas.
Vale lembrar que esta é a primeira vez que o programa conta com um botão de desistência. Localizado na sala, o "coração" da casa mais vigiada do Brasil, o aparato não fica sempre disponível --é preciso que a luz verde esteja acesa para conseguir apertar-- e pode ser usado por qualquer participante do reality.
Tiago Abravanel vinha de um período conturbado e solitário dentro do programa. Com um jeito muito calmo e tranquilo de ser, o artista fugia de conflitos e suspeitava sobre o seu desempenho negativo visto do ponto de vista do público.
Após a desistência, o Big Boss do programa comunicou os outros participantes da decisão do artista e disse que o jogo seguia normalmente. A participação de Abravanel não será substituída.

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