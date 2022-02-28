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BBB 22

Larissa diz que está perdida e sabe que vai ser eliminada: 'Vai acontecer'

Sister disputa Paredão com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. "Tô sentindo que vou sair. Eu não consegui realmente me soltar nessas duas semanas", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 09:59

Larissa afirma que vai ser eliminada: 'Tô sentindo isso'
Larissa afirma que vai ser eliminada: 'Tô sentindo isso' Crédito: Globo/Reprodução
Após a formação do Paredão, Larissa afirmou que está sentindo que vai deixar a casa do BBB 22 (Globo) nesta terça-feira (1º). Em conversa com Jade Picon no quarto lollipop na madrugada desta segunda (28), a sister deu a sua opinião entre a disputa com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.
"Tô sentindo que vou sair. Eu não consegui realmente me soltar nessas duas semanas", disse a ex-participante da Casa de Vidro que foi votada pelo público para participar do reality show.
"Eu tô perdida, tô me sentindo perdida. Os dois [Arthur e Lina] são oponentes super fortes (...) Eu entrei há duas semanas com o intuito de movimentar o jogo e não consegui pensar com a cabeça, pensei com o coração", disse ela, gesticulando.
Ainda na avaliação de Larissa, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada estão fortes aqui fora. "Ele já foi para vários paredões e Lina é muito forte, sabe jogar. Eu tenho certeza que o público gosta", afirmou. "Eu só queria que chegasse logo", completou sobre a eliminação.
Jade demonstrou apoio à amiga e pediu para que ela se acalmasse. "Não desiste agora. É tudo muito imprevisível aqui", disse ao sair do quarto. Já sozinha, Larissa falou: "Juro que eu tentei dar o meu melhor, eu juro" e chorou.
Votada pela casa, Larissa ganhou o mesmo número de votos que Douglas Silva. O Líder Paulo André precisou desempatar e não pensou duas vezes ao salvar o amigo. A sister ainda disputou a prova Bate Volta com Arthur e Lucas, ambos no Paredão desde a última noite de quinta (24), quando foram os primeiros eliminados da prova do Líder.
Com o pé machucado, Larissa ficou de fora da disputa pela liderança e acabou fazendo companhia para Tiago Abravanel, que não foi escolhido por ninguém como dupla e por isso também não teve a oportunidade de batalhar pelo Líder.
Larissa votaria com Tiago no confessionário, assim como os demais participantes que votaram desta vez em dupla no confessionário. No entanto, o neto de Silvio Santos era a opção e voto da influenciadora natural de Limoeiro, interior de Pernambuco (PE).
Na tarde deste domingo (27), o público e os participantes do BBB ficaram chocados com a desistência de Tiago Abravanel. Ele apertou o botão para deixar a casa e uma sirene foi disparada, deixando todos em choque e assustados. Em sua justificativa no confessionário, que foi ao ar nesta última edição, Tiago afirmou que não soube jogar o Big Brother Brasil e que sua história no programa já havia acabado.
Apesar de não ser próxima do cantor, Larissa ficou extremamente abalada com a situação. A sister até cogitou que o motivo da desistência de Tiago Abravanel era sua culpa. "Acabei com o sonho dele", disse ela em certo momento no quarto lollipop.
Chorando sem parar, a sister foi acalmada e consolada pelos amigos e Jade Picon foi bastante sincera ao dizer que a escolha de Tiago diz respeito a ele, apenas. "Você foi lá e apertou o botão pra ele sair?", indagou Jade. "Não", respondeu Larissa. "Então pronto, não foi sua culpa. Não foi culpa de ninguém", concluiu a influenciadora.

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