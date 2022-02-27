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BBB 22

Arthur Aguiar chora e pede desculpas após desistência de Tiago do "BBB 22"

'Não estou acreditando nisso, não pensei que ele fosse apertar", disse o ator para Lucas no quarto Grunge
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 15:56

Emparedado após perder a prova do Líder, Arthur Aguiar demonstra frustração
Emparedado após perder a prova do Líder, Arthur Aguiar demonstra frustração Crédito: Globo/Reprodução
Arthur Aguiar foi um dos brothers que ficou mais abalado com a desistência de Tiago Abravanel do BBB 22, neste domingo (27). "Não estou acreditando, não pensei que ele fosse apertar", disse o ator para Lucas no quarto Grunge, onde está chorando muito.
Jessilane também chorou bastante na sala da casa, onde está cumprindo o castigo do Monstro junto de Vinicius, e Larissa mostra arrependimento no quarto Lollipop. "Eu destruí o sonho dele, Laís", diz para a médica.
A maioria dos brothers estava dormindo no momento em que ele desistiu. Douglas Silva, Paulo André, Pedro Scooby e Gustavo estavam no Almoço do Anjo.
Os dois atores já tinham conversado após a Prova do Líder, quando ninguém escolheu Tiago para ser a dupla na prova; Arthur pediu desculpas pela desatenção.
"A questão é que eu já tinha formado dupla com uma pessoa. Eu não sabia. Se eu soubesse que você ficaria sozinho...", disse Arthur na sexta (25). Tiago o interrompeu: "Eu entendi, mas eu jamais deixaria você sozinho."
Na mesma conversa, Tiago declarou que estava se sentindo muito sozinho na casa. Na manhã deste domingo (27), em clima de despedida, o neto de Silvio Santos declarou que amava muito o ator, mas este não percebeu qualquer indício de desistência.

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