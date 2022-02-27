Fim de jogo! Tiago Abravanel aperta botão e desiste do “BBB 22”

Após dar indícios de que não queria mais estar no “BBB”, Tiago Abravanel apertou o botão da desistência, neste domingo (27), na sala da casa mais vigiada do Brasil. O brother não disputou a prova do líder na última quinta-feira (24), depois que não conseguiu formar uma dupla.

Incomodado com a situação do jogo e se sentindo excluído, o neto de Silvio Santos se despediu dos outros participantes e declarou: “Acabou para mim”. Os brothers ficaram surpresos com a saída do ator e tentaram pedir para ele voltar, mas não conseguiram. "O que eu poderia ter feito? Eu queria ter conversado mais, feito mais alguma coisa", desesperou-se Lina.

Gente o TIAGO Abravaneto desistiu do #BBB22 SOCORRO pic.twitter.com/e5ChOGr6M8 — Babi (@babi) February 27, 2022

Arthur Aguiar começou a chorar compulsivamente no quarto. Amigos, eles de desentenderam na quinta (24), quando Tiago se sentiu abandonado por ter não ter sido escolhido por ninguém para formar duplas na Prova do Líder.

O botão de desistência é uma das grandes novidades do BBB deste ano. No sábado passado (19), após o show do cantor Thiaguinho, o neto de Silvio Santos já tinha dito que havia pensado em desistir do programa.

"Se o botão [da desistência] estivesse verde, talvez vocês acordassem sem eu aqui", disse ele. Na ocasião, porém, o botão estava vermelho, o que significa que ele não poderia ser apertado. Na tarde deste domingo, ele estava verde.

"Quando vi o Thiaguinho veio um monte de coisas na cabeça", afirmou. Ele disse que foi lembrado de sua vida fora da casa e que acabou ficando mal por causa disso. "Eu entrei em um buraco que não foi legal", contou.

Tiago Abravanel aporta o botão e desiste do BBB Crédito: TV Globo/Reprodução

Globo decide não substituir o neto do Sílvio Santos

Após a desistência de Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22 na tarde deste domingo (27), a Globo disse que o participante não será substituído. "O programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje [domingo] à noite", afirmou a emissora em comunicado. Não foi detalhado se a formação do Paredão deste domingo está mantida.

Abravanel deixou o reality sem dizer nada para os outros brothers. Ele abriu a porta onde fica o botão de desistência, ficou em silêncio por alguns segundos e apertou. Na sequência, foi para o confessionário.

Ao ouvirem a sirene, os outros participantes se assustaram e não entenderam o que estava acontecendo. Alguns acharam que o barulho era algum aviso para a atividade do Monstro.

Ao se darem conta do ocorrido, os brothers se desesperaram. Lina, Arthur e Natália eram os mais abalados com a decisão do neto de Silvio Santos.

O botão de desistência é uma das grandes novidades do BBB deste ano. No sábado passado (19), após o show do cantor Thiaguinho, o neto de Silvio Santos já tinha dito que havia pensado em desistir do programa.

"Se o botão [da desistência] estivesse verde, talvez vocês acordassem sem eu aqui", disse ele. Na ocasião, porém, o botão estava vermelho, o que significa que ele não poderia ser apertado. Na tarde deste domingo, ele estava verde.

"Quando vi o Thiaguinho veio um monte de coisas na cabeça", afirmou. Ele disse que foi lembrado de sua vida fora da casa e que acabou ficando mal por causa disso. "Eu entrei em um buraco que não foi legal", contou.

Mãe de Tiago Abravanel diz ter orgulho e que é preciso coragem para desistir

A artista plástica Cintia Abravanel, mãe de Tiago Abravanel, comentou em suas redes sociais, na tarde deste domingo (27), a desistência do ator e cantor do Big Brother Brasil 22 (Globo) e afirmou ter muito orgulho dele.

"O que eu posso dizer... precisa de coragem para apertar esse botão", afirmou ela no Instagram. "Tenho muito orgulho de você, filho. Vem aqui pra fora porque você é muito amado. O seu tempo na casa deu, mamãe tem muito muito orgulho de você".

"Estaremos todos aqui te esperando de coração aberto, com muito orgulho, porque você é um cara de caráter e do bem. Graças a deus, você é muito abençoado, filho", finalizou ela.

Tiago apertou o botão da desistência do BBB 22 por volta das 14h deste domingo, sem qualquer aviso prévio aos seus colegas de confinamento. Muitos choraram e lamentaram a decisão do brother, em especial Arthur Aguiar, que chegou a pedir desculpas.

Larissa também se desesperou no quarto lollipop e foi amparada por Laís e Jade. A sister afirmou que se não tivesse entrado na casa e as pessoas não estivessem lutando para defendê-la, Tiago provavelmente não estaria em risco de ir para o Paredão deste domingo.

Tiago realmente vinha relatando solidão dentro da casa e medo de ser emparedado. O ânimo dele ficou ainda mais abalado por não ter sido escolhido por ninguém na hora de formar dupla para a Prova do Líder, na última quinta-feira (24). Na ocasião, ele cobrou Arthur por isso.

Após a desistência de Tiago, o Big Boss do programa comunicou os outros participantes da decisão do artista e pediu que os demais brothers fizessem as malas dele e as colocasse na despensa. "O jogo segue para vocês", terminou a voz.

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Tiago antes de desistir deixou um de seus óculos de presente para Paulo André, emocionando o atleta e outros brothers, como Arthur Aguiar e Pedro Scooby. "Não acredito que ele fez isso", afirmou P.A..

Paulo André não estava na casa no momento da desistência, já que aproveitava o almoço do Anjo com Douglas, Scooby e Gustavo. Ao retornar, foi surpreendido pela notícia e consolou Arthur, que chorava muito. Apenas depois disso, ele foi para o quarto do Líder, onde encontrou os óculos na porta.

Já com Arthur e Scooby no quarto, o trio tentou entender a decisão do brother de deixar o programa e concluiu que ele já tinha essa intenção na noite anterior. Eles também questionaram o jogo de Tiago, que chegou a votar em Paulo André na semana passada e não queria se indispor com os outros.

Tiago realmente vinha relatando solidão dentro da casa e medo de ser emparedado. O ânimo dele ficou ainda mais abalado por não ter sido escolhido por ninguém na hora de formar dupla para a Prova do Líder, na última quinta-feira (24). Na ocasião, ele cobrou Arthur por isso.