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Amor

Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13° aniversário de casamento

O atleta fez uma grande declaração de amor para a modelo brasileira e ainda se arriscou no português com um "Te amo muito meu amor" no fim do texto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 15:31

Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13º aniversário de casamento
Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13º aniversário de casamento Crédito: Reuters/Folhapress
O jogador de futebol americano Tom Brady e a modelo Gisele Bündchen usaram suas redes sociais para comemorar o 13º aniversário de casamento. Os dois publicaram uma mesma foto preto e branco do dia da cerimônia.
O atleta fez uma grande declaração de amor para a modelo brasileira e ainda se arriscou no português com um "Te amo muito meu amor" no fim do texto.
"Treze anos atrás, nós dois falamos 'Sim' e você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amo mais do que eu poderia imaginar. Você é a melhor mãe, esposa e companheira de todo o mundo e eu tenho muita sorte de te chamar de esposa", escreveu.
O casal sempre publica fotos juntos e a última, com tom mais romântico, foi feita no Dia dos Namorados americano (Valentine's Day). Nele, a modelo aproveitou para escrever: "Feliz dia dos namorados lovvvey [amor]! Espero que goste do teu presente. Vamos plantar amor e deixar o mundo mais verde! Te amo".

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