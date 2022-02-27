Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13° aniversário de casamento

Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13º aniversário de casamento Crédito: Reuters/Folhapress

O jogador de futebol americano Tom Brady e a modelo Gisele Bündchen usaram suas redes sociais para comemorar o 13º aniversário de casamento. Os dois publicaram uma mesma foto preto e branco do dia da cerimônia.

O atleta fez uma grande declaração de amor para a modelo brasileira e ainda se arriscou no português com um "Te amo muito meu amor" no fim do texto.

"Treze anos atrás, nós dois falamos 'Sim' e você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amo mais do que eu poderia imaginar. Você é a melhor mãe, esposa e companheira de todo o mundo e eu tenho muita sorte de te chamar de esposa", escreveu.