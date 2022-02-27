Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13° aniversário de casamento

O jogador de futebol americano Tom Brady e a modelo Gisele Bündchen usaram suas redes sociais para comemorar o 13º aniversário de casamento. Os dois publicaram uma mesma foto preto e branco do dia da cerimônia.
O atleta fez uma grande declaração de amor para a modelo brasileira e ainda se arriscou no português com um "Te amo muito meu amor" no fim do texto.
"Treze anos atrás, nós dois falamos 'Sim' e você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amo mais do que eu poderia imaginar. Você é a melhor mãe, esposa e companheira de todo o mundo e eu tenho muita sorte de te chamar de esposa", escreveu.
O casal sempre publica fotos juntos e a última, com tom mais romântico, foi feita no Dia dos Namorados americano (Valentine's Day). Nele, a modelo aproveitou para escrever: "Feliz dia dos namorados lovvvey [amor]! Espero que goste do teu presente. Vamos plantar amor e deixar o mundo mais verde! Te amo".