Selena Gomez apresenta SAG Awards descalça após queda; veja vídeo

Selena Gomez, 29, surpreendeu o público ao aparecer descalça no palco do prêmio do Sindicato dos Atores, o SAG Awards, neste domingo (27), na Califórnia. Anteriormente, a atriz e cantora tinha tropeçado e caído ao posar para os fotógrafos no tapete vermelho do evento.
"Nada demais, apenas Selena Gomez apresentando uma categoria com os pés descalços no SAG Awards", escreveu no Twitter o perfil Selena Gomez Brasil, que reúne fãs da artista no país.
Ao lado de Martin Shot, ela apresentou a categoria de melhor atriz coadjuvante. --a vencedora foi Ariana DeBose por "Amor, Sublime Amor" (2021). Os dois e Steve Martin concorriam ao prêmio de melhor elenco em série de comédia por "Only Murders in the Building", mas perderam para "Ted Lasso".
Para o SAG Awards, Selena Gomez usou um vestido preto de mangas bufantes de Oscar de la Renta. Dentre os looks das celebridades, Lady Gaga também chamou a atenção ao apostar em um visual minimalista para o seu estilo normalmente extravagante. A cantora usou um vestido branco Armani Privé.
Michael Douglas, Tyler Perry, Elle Fanning e outros atores usaram nos looks as cores da Ucrânia em protesto contra o ataque russo ao país --a atriz pintou as unhas com as cores.