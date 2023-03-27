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Em recuperação

Ana Maria Braga atualiza estado de saúde após cirurgia: 'Me recuperando'

A apresentadora utilizou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o seu estado de saúde após realizar uma cirurgia de varizes nas pernas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 16:23

Ana Maria Braga e Louro José
Ana Maria Braga explicou que ficaria ausente por alguns dias. Crédito: Divulgação/TV Globo
Ana Maria Braga utilizou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 27, para atualizar seus seguidores sobre o seu estado de saúde após realizar uma cirurgia de varizes nas pernas.
"Oi, meninos e meninas. Já fiz o procedimento e foi tudo bem. Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente. Um beijo", escreveu a apresentadora.
Na última semana, ela informou aos fãs que, nesta segunda, estaria ausente do programa Mais Você, da TV Globo, devido ao procedimento. Fabrício Battaglini e Talitha Morete assumiram o comando da atração.
"Como vocês me escutaram, quem me acompanha aí, eu estou saindo neste final de semana e mais uns dois dias só para fazer... para ficar bonita, né? As 'legs' [pernas, em inglês], como se diz. Estão bonitas, mas pode melhorar. Então, a gente vai se falando por aqui e eu vou contando como eu estou", disse Ana Maria em um vídeo na última sexta, 24.
No programa de sexta, a apresentadora também mencionou a cirurgia, explicando que ficaria ausente por alguns dias.
Ana Maria foi submetida a um procedimento semelhante em novembro de 2022. Na época, a equipe dela afirmou que a cirurgia foi feita para tratar sequelas da radioterapia feita em 2001 para tratar um câncer colorretal.

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