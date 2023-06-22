Arthur Picoli completa 29 anos e exibe shape nas redes sociais: "Look da felicidade"

Arthur Picoli completa 29 anos e exibe shape nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli

Para comemorar seus 29 anos, o capixaba Arthur Picoli utilizou suas redes sociais, nesta quarta (21), para postar uma foto que destaca seu shape, doze quilos mais magro. No Instagram, o ex-BBB destacou que sentia falta dessa versão e que "bermuda, chinelo e camisa no ombro" é o seu look da felicidade.

"21/06/1994 dia de alegria e comemoração. 29 anos de luta e correria, e essa foto representa uma versão do Arthur Picoli que eu sentia falta demais. Quem me conhece sabe, bermuda, chinelo e camisa no ombro sempre foram meu look da felicidade. Obrigado a todas as mensagens de carinho. Quem me conhece sabe, bermuda, chinelo e camisa no ombro sempre foram meu look da felicidade. Obrigado a todas as mensagens de carinho", escreveu.

Nos comentários, seguidores parabenizaram o ex-BBB e elogiaram o visual. "Meus parabéns! Que Deus esteja sempre ao seu lado, guiando seus passos e te orientando pelo caminho certo. Tenha fé em dias melhores e acredite que o Senhor preparou o melhor dos planos para você, que merece ser infinitamente feliz", comentou um seguidor.