Gretchen mostra corpo após cirurgia e internautas questionam: "Cadê o umbigo?"

Gretchen fez um vídeo para mostrar o corpo e detalhar seus procedimentos estéticos Crédito: Instagram@mariagretchen

Maria Gretchen postou um vídeo nas redes sociais a fim de garantir aos seguidores que não utiliza nenhum photoshop nos conteúdos que compartilha. A publicação foi feita após uma cirurgia realizada em Portugal, país onde mora.

De regata e calcinha, ela garantiu aos internautas que admite quando faz alguma alteração no corpo. "Tem várias coisas que precisamos falar sobre beleza. Se eu estivesse sugando a minha barriga, não estaria conseguindo falar pois estaria sem ar, então a barriga é verdadeira. O peito bate no queixo pois coloquei prótese. Mas o bumbum tem tratamento, acabei de fazer a manutenção aqui em Lisboa", diz.

Mas o que intrigou internautas foi a suposta ausência de umbigo na barriga. "Cadê o umbigo?", perguntou um perfil que se identifica como Gabi. "Uma dúvida: a Gretchen não tem umbigo?", questionou Gabriel Cardoso.