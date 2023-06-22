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  • Gretchen mostra corpo após cirurgia e internautas questionam: "Cadê o umbigo?"
Babado!

Gretchen mostra corpo após cirurgia e internautas questionam: "Cadê o umbigo?"

Cantora passou por procedimento estético em Portugal e afirmou que não usa photoshop: "várias coisas que precisamos falar sobre beleza", afirmou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 18:48

Gretchen fez um vídeo para mostrar o corpo e detalhar seus procedimentos estéticos
Gretchen fez um vídeo para mostrar o corpo e detalhar seus procedimentos estéticos Crédito: Instagram@mariagretchen
Maria Gretchen postou um vídeo nas redes sociais a fim de garantir aos seguidores que não utiliza nenhum photoshop nos conteúdos que compartilha. A publicação foi feita após uma cirurgia realizada em Portugal, país onde mora.
De regata e calcinha, ela garantiu aos internautas que admite quando faz alguma alteração no corpo. "Tem várias coisas que precisamos falar sobre beleza. Se eu estivesse sugando a minha barriga, não estaria conseguindo falar pois estaria sem ar, então a barriga é verdadeira. O peito bate no queixo pois coloquei prótese. Mas o bumbum tem tratamento, acabei de fazer a manutenção aqui em Lisboa", diz.
Mas o que intrigou internautas foi a suposta ausência de umbigo na barriga. "Cadê o umbigo?", perguntou um perfil que se identifica como Gabi. "Uma dúvida: a Gretchen não tem umbigo?", questionou Gabriel Cardoso.
Em 2022, aos 63 anos, cantora afirmou que fez procedimento de rejuvenescimento vaginal. Na época, afirmou ter adorado o resultado, assim como o marido. "Fiz rejuvenescimento vaginal e a menina está linda, nova, jovem e apertadinha. Meu marido adora."

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