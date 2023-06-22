Taylor Swift anuncia novo show no Rio de Janeiro, totalizando seis no Brasil

Cantora, que vem ao país em novembro com sua turnê 'The Eras Tour', tinha inicialmente planejado apenas três apresentações
Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 18:56

A cantora Taylor Swift anunciou nesta quinta-feira (22) que fará mais um show no Rio de Janeiro, totalizando seis apresentações da turnê "The Eras Tour" no país. A nova data foi anunciada nas redes sociais da Tickets For Fun.
O terceiro show carioca vai acontecer no dia 17 de novembro, no Engenhão. Ingressos estarão em pré-venda a partir de 26 de junho e vão ficar disponíveis para o público geral no dia 28, às 10h.
Festa de Taylor Swift resulta em quase 100 casos de Covid-19
Taylor Swift anunciou seu sexto show no Brasil nesta quinta-feira (22) Crédito: Reuters/Folhapress
Esta é a primeira vez que Taylor Swift passa pelo Brasil para fazer um show aberto ao público. Nos shows da turnê, Taylor passa por todas as fases de sua carreira, desde seus primeiros álbuns até os mais recentes.
A cantora já havia anunciado shows extra em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com as novas datas, o que eram para ser três apresentações no país se tornaram seis.

Veja Também

Brasileiro planeja processar Taylor Swift por plágio

Karol Conká descarta plágio de Taylor Swift depois de acusação de fãs nas redes

Taylor Swift: Procon e Polícia Civil apreendem cambistas na bilheteria do show da cantora em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música
