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Música

Karol Conká descarta plágio de Taylor Swift depois de acusação de fãs nas redes

Internautas compararam 'Karma', da americana, com 'Dominatrix', da brasileira, que não vê semelhanças
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 11:21

Karol Conká descarta plágio de Taylor Swift depois de acusação de fãs nas redes
Karol Conká descarta plágio de Taylor Swift depois de acusação de fãs nas redes Crédito: Zimel Press/Folhapress
Por meio de sua assessoria de imprensa, Karol Conká afirmou à Folha na noite desta segunda-feira que não vê semelhanças entre "Karma", música lançada por Taylor Swit no ano passado, e "Dominatrix", que lançou há cerca de cinco anos.
A cantora brasileira diz não concordar com a ideia de que tenha sido plagiada pela americana. A suposição surgiu nas redes sociais, sobretudo no Twitter, no mesmo momento em que Swift atingia os assuntos mais comentados da plataforma com a venda de ingressos para seus shows no Brasil.
Taylor Swift vai se apresentar no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. Depois, segue para São Paulo, onde os shows estão marcados para os dias 24, 25 e 26 do mesmo mês.
A venda de ingressos para as apresentações tem sido marcadas por tumultos nas bilheterias presenciais, com confusões entre fãs e cambistas, que dizem ganhar R$ 100 por dia para conseguir um ingresso e são alvos de ações da Polícia Civil.
Na noite deste domingo, a T4F, produtora responsável pela venda de ingressos para os show de Swift, se manifestou nas redes sociais após receber criticas quanto à organização para a venda de tíquetes. A empresa afirmou que, após reuniões com a Policia Civil, aumentaria a fiscalização contra cambistas.

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