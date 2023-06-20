Karol Conká descarta plágio de Taylor Swift depois de acusação de fãs nas redes Crédito: Zimel Press/Folhapress

Por meio de sua assessoria de imprensa, Karol Conká afirmou à Folha na noite desta segunda-feira que não vê semelhanças entre "Karma", música lançada por Taylor Swit no ano passado, e "Dominatrix", que lançou há cerca de cinco anos.

A cantora brasileira diz não concordar com a ideia de que tenha sido plagiada pela americana. A suposição surgiu nas redes sociais, sobretudo no Twitter, no mesmo momento em que Swift atingia os assuntos mais comentados da plataforma com a venda de ingressos para seus shows no Brasil.

🚨 MONA? Internautas apontam sample de Karol Conká em nova música de Taylor Swift. A faixa se trata de "Dominatrix" (2018) no remix de "Karma" lançado pela norte-americana em parceria com Ice Spice. Coincidência ou plágio? pic.twitter.com/09QMyPhKo9 — Karol Conká Infos (@infosconka) May 27, 2023

Taylor Swift vai se apresentar no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. Depois, segue para São Paulo, onde os shows estão marcados para os dias 24, 25 e 26 do mesmo mês.

A venda de ingressos para as apresentações tem sido marcadas por tumultos nas bilheterias presenciais, com confusões entre fãs e cambistas, que dizem ganhar R$ 100 por dia para conseguir um ingresso e são alvos de ações da Polícia Civil.