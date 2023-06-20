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Falha no freio

Tierry se pronuncia após acidente de carro na Bahia

Cantor diz que ficou assustado com episódio a caminho de um show: 'Tenho que colocar meu joelho no chão e agradecer'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 10:56

O cantor Tierry
O cantor Tierry Crédito: Instagram/@tierry
O cantor Tierry se pronunciou nesta segunda-feira (19) sobre o acidente de carro que sofreu enquanto se dirigia a um show em Caetanos, no interior da Bahia, há dois dias. O intérprete de "Rita" lamentou ter demorado a relatar sobre o episódio, já que estava muito assustado com o acidente. Ele contou que o veículo capotou na estrada por causa de um problema nos freios.
"Acabei de chegar em São Paulo e recebi inúmeras mensagens e ligações perguntando se estou bem. Graças a Deus, estou bem e já fiz dois shows após o acidente. Não sofri ferimentos graves. Estava acompanhado de um amigo, que tinha ido ao hotel para me encontrar. Fomos para o show e eu estava dirigindo o carro. Os freios falharam na curva. Consegui frear o carro, mas havia uma ribanceira e o carro acabou capotando", explicou.
Por fim, Tierry agradeceu pelas orações e mensagens recebidas: "Preciso me ajoelhar e agradecer porque é a segunda coisa [que acontece] em uma semana. Sou grato a Deus por ter uma mãe que ora por mim todos os dias e por ter pessoas que me desejam o bem. Tenho também um Deus que conhece o meu coração."
A porta de uma aeronave que transportava músicos da banda do cantor Tierry abriu durante um voo no Maranhão, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. O incidente ocorreu 20 minutos após a decolagem no aeroporto de São Luís, mas o piloto conseguiu executar, com segurança, um pouso de emergência. Ninguém ficou feriado. A informação foi confirmada pela assessoria da banda. O cantor não estava no avião.

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